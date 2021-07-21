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Интерфакс-АВН

Легкие вертолеты VRT-500 получат гибридный двигатель - Мантуров

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Пока вертолет VRT-500 существует в виде макетов, но создатели уверены - у него большое будущее.
Пока вертолет VRT-500 существует в виде макетов, но создатели уверены - у него большое будущее.
Источник изображения: Сергей Михеев.

Жуковский. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Легкие вертолеты VRT-500, созданием которых занимается российско-эмиратское СП "ВР-Технологии", получат гибридный двигатель, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если мы говорим про вертолеты, то (мировая - ИФ) тенденция - максимально их электрифицировать. И в этом направлении мы также движемся. И один из первых вертолётов, который будет использовать гибридную установку, это VRT-500", - сказал он журналистам на авиасалоне МАКС-2021 во вторник.

"Это совместный проект - российско-эмиратский. И коллеги (эмиратский холдинг Tawazun - ИФ) буквально на днях уже перечислили первые средства в капитал совместной (с "Вертолетами России" - ИФ) компании", - добавил министр.

По мере освоения этой технологии она будет использоваться и на средних и более тяжелых машинах, сказал Мантуров.

"То же самое в самолетах. Будем активно двигаться в этом направлении", - отметил министр.

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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МАКС-20XX
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