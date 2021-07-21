Россия и США смогут и без ДОН отслеживать из космоса любые перемещения вооруженных сил - глава делегации РФ

По его словам, наибольший ущерб от утраты ДОН понесут европейцы, "не располагающие эффективными техническими средствами проверки"

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Будущее Договора по открытому небу без России и США туманно, больше всего в случае его прекращения потеряют европейские страны, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Несмотря на заявления участников Конференции об их намерении продолжать выполнение всех обязательств по ДОН, представляется, что будущее Договора без ключевых государств - США и России - пока туманно. Это подтверждает тот факт, что страны НАТО не осуществляют наблюдательные полёты друг над другом", - сказал Гаврилов "Интерфаксу" по итогам состоявшейся во вторник конференции стран-участниц ДОН, созванной в связи с решением о выходе России из договора.

Он отметил, что возможное прекращение существования договора для России и для мирового сообщества приведёт "к очередной утрате одного из наиболее эффективных инструментов архитектуры поддержания европейской безопасности".

"Во-вторых, отказ от Договора значительно увеличит непредсказуемость в военной деятельности в Евро-Атлантике. Однако Российская Федерация, как и США, располагает спутниковой группировкой, способной контролировать любые перемещения вооруженных сил как на территории Европы, так и по ту сторону Атлантики", - добавил глава делегации.

Гаврилов подчеркнул, что наибольший ущерб понесут "именно европейцы, не располагающие эффективными техническими средствами проверки".

"Ранее в рамках Договора они могли самостоятельно проводить наблюдательные полёты и делать соответствующие выводы. Теперь же, в случае прекращения его существования, все замкнется на том, что "Дядя Сэм" будет в одностороннем порядке решать, какую информацию и в каком виде передавать своим "коллегам по цеху" или диктовать свою оценку ситуации, ссылаясь на спутниковые разведданные", - сказал он.

По словам российского дипломата, повестка дня состоявшейся во вторник конференции, "по сути, была аналогична той, на базе которой проходила конференция 6 июля 2020 года по оценке последствий выхода США для ДОН".

"Для нас было очевидно, что государства-участники продолжат перекладывать всю ответственность за развал режима открытого неба на Россию, обеляя при этом деструктивную линию США. Так все и произошло", - сказал он.

Гаврилов отметил, что Россия представила все аргументы, побудившие принять "непростое, но взвешенное и оправданное решение о денонсации договора".

Комментируя возможность возвращения Москвы к договору, российский дипломат подчеркнул, что вероятность продолжения участия России в режиме открытого неба была достаточно высокой "вплоть до последних дней предыдущего года".

"Далее развитие ситуации вокруг ДОН, в конечном итоге выразившееся в категорическом отказе США вернуться в режим открытого неба, привело к принятию решения Россией о выходе из Договора. Как видите, мы обусловили наше возвращение в ДОН восстановлением конфигурации, определявшей его вступление в силу. То есть участием в Договоре США", - сказал он.

18 июня вступило в силу решение о денонсации договора по открытому небу Россией. В Москве ранее заявляли, что денонсация связана с выходом из Договора Соединенных Штатов Америки.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН. Как сообщалось в заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".