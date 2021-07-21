Концерн ВКО «Алмаз – Антей»: демонстрация и испытания продукции

Сегодня в подмосковном Жуковском открылся XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, работа которого продлится до 25 июля. В мероприятии принимает участие Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - на выставочных площадках представлены действующие и перспективные образцы продукции гражданского, двойного и военного назначения 14 дочерних обществ холдинга, сообщается в официальном пресс-релизе.

Эскпозиция Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 (с) bmpd

Из новинок в экспозицию включены: модернизированный БЛА-перехватчик "Волк-18", радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1, мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор "ДМРЛ-3", радиолокационная станция обзора лётного поля Х-диапазона "Алькор", широкозонная и аэродромная многопозиционная система наблюдения, оборудование автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В).

Автоматический перехватчик малоразмерных беспилотных летательных аппаратов "Волк-18" (с) bmpd

ROSC-1 решает задачи по обнаружению, сопровождению различных видов БЛА и противодействию им с использованием средств радиоэлектронного управленияи перспективных БЛА-перехватчиков, а также оценивает орнитологическую обстановку в прилегающих к аэродромам районах.

Радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БЛА ROSC-1 (с) bmpd

Представленный мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор трехсантиметрового диапазона "ДМРЛ-3" с возможностью работы в режиме двойной поляризации обеспечивает построение карт верхней границы облачности горизонтальных и вертикальных сечений радиолокационных параметров метеообъектов.

Мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор "ДМРЛ-3" (c) bmpd

Твердотельный радиолокатор "Алькор" служит для контроля и управления движением воздушных судов, спецавтотранспорта, технических средств и других объектов, находящихся на аэродроме. Он работает как в автономном режиме с выдачей информации на рабочее место диспетчера, так и в составе систем управления наземным движением и контроля за ним (A-SMGCS), которые решают задачи по увеличению пропускной способности аэропортов и обеспечению безопасности наземного движения.

Радиолокационная станция (РЛС) обзора лётного поля Х-диапазона "Алькор" (с) bmpd

Универсальный мишенно-тренировочный комплекс 9Ф6021Э "Адъютант" с различными типами мишеней (с) bmpd

Министерство обороны Российской Федерации тем временем сообщило о том, что на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500 с боевой стрельбой по скоростной баллистической цели. По информации военного ведомства, проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность комплекса. После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.