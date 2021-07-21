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ТАСС

Новый легкий истребитель способен нести до пяти ракет "воздух - воздух"

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Модель нового легкого тактического однодвигательного истребителя
Модель нового легкого тактического однодвигательного истребителя.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Машина способна нести полный спектр ракетно-бомбового вооружения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новый легкий одномоторный истребитель способен нести до пяти ракет класса "воздух - воздух" различной дальности. Такие данные приводятся в презентации Ростеха.

"Новый легкий истребитель способен нести до пяти ракет "воздух - воздух" различной дальности в максимальной комплектации", - говорится в презентации.

Машина способна нести полный спектр ракетно-бомбового вооружения, которое способно применяться на боевой авиационной технике пятого поколения. В ходе презентации рядом с истребителем были продемонстрированы макеты ракет РВВ-МД, РВВ-СД и Х-59МК.

Также создается беспилотная версия однодвигательного истребителя.

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Страны
Россия
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