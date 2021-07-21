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Будущее авиации за беспилотниками и искусственным интеллектом - Путин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Владимир Путин выступил на церемонии открытия15-го международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

По словам президента России, авиасалон открывает возможности для кооперации и совместных проектов. «Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов», – сказал Путин.

Он отметил, что российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроительная отрасль продолжает создавать современную технику. «Уверен, что современная эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке. И тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли», – отметил президент.

«Будущее отрасли за беспилотными летательными аппаратами и искусственным интеллектом. Российская авиация обладает большим потенциалом для развития, а авиастроители страны продолжают создавать новую технику, способную занять достойное место на мировом рынке. В качестве страны-партнера в этом году выступает Казахстан, с которым у России много совместных проектов в авиации и космической сфере. В республике собирают российские вертолеты семейства «Ми», по линии Роскосмоса реализуется проект «Байтерек», - заявил Путин. 

Он напомнил, что российские авиакомпании уже получают современные лайнеры «Суперджет». В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21, который на авиасалоне впервые представлен в модификации с отечественным двигателем ПД-14. За ним, отметил Путин, последует региональный Ил-114-300, легкий многоцелевой самолет «Байкал».

Также президент отметил, что МАКС за все время своего существования стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации.

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