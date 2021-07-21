Серийные поставки нового истребителя Checkmate начнутся в 2026 году - глава ОАК

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время интервью в офисе "ОАК" в Москве.

Жуковский. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Серийные поставки нового российского истребителя пятого поколения Checkmate планируется начать с 2026 года, сообщил журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Наша задача, чтобы самолет серийно был предложен заказчикам, начиная с 2026 года", - сказал Слюсарь на презентации самолета на авиасалоне МАКС-2021.

По его словам, первый полет самолета запланирован на 2023 год.

Глава ОАК также отметил, что по бизнес-плану объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин.

Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения ожидается в 2023 году. "2023 год - первый полет ЛТС, 2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", - отмечается в презентации.