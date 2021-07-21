Размещение оружия внутри фюзеляжа истребителя Checkmate позволит ему использовать всю номенклатуру вооружения Су-57 - глава ОАК

Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС - Новый легкий истребитель 5-го поколения Checkmate сможет нести все вооружение Су-57, сообщил журналистам глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Внутрифюзеляжное размещение, а мы говорим, что здесь самые большие отсеки для самолётов такого типа, позволяет разместить всю номенклатуру авиационных средств поражения, которые используются на самолетах пятого поколения Су-57", - заявил Слюсарь на презентации самолета на МАКС-2021.

Новый легкий однодвигательный истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. Он "сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", сообщил "Ростех".

Первый полет истребителя ожидается в 2023 году, "2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", отмечается в презентации.