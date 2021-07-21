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Интерфакс-АВН

В Вашингтоне обеспокоены вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе - посольство США в Ереване

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Вид на гору Арарат и город Ереван.
Вид на гору Арарат и город Ереван.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Ереван. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Посольство США в Армении выразило обеспокоенность в связи с вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе.

"Посольство США обеспокоено инцидентами на границе между Арменией и Азербайджаном, последний из которых произошел в районе Ерасха (запад Армении - ИФ) - Садарака (восток Нахичеванской автономной республики Азербайджана - ИФ). Мы призываем обе стороны быстро и мирным путем снизить напряженность и создать пространство для возобновления переговоров по существу", - говорится в сообщении американского посольства, опубликованном в фейсбуке во вторник.

Обстановка на границе Армении с Нахичеванью обострилась с 14 июля. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана.

Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.

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Страны
Азербайджан
Армения
США
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