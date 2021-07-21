Автомобили Renault — симбиоз качества, стоимости и комфорта

Авторынок предлагает выбор брендов и моделей для людей с разными предпочтениями. Одни ждут роскошь и гламур, другим важно чувствовать комфорт и безопасность, а третьи хотят просто практичную и надежную машину.

На сайте www.arma-motors.ua можно подобрать любую категорию автомобилей, которые будут соответствовать требованиям и ожиданиям. Renault предлагает обширный ассортимент моделей для решения разных задач. Присмотритесь к проезжающим мимо вас машинам. Не удивляйтесь, что в потоке очень много раз будет мелькать значок этого бренда.

Возможности выбора

Кроссоверы, легковые, коммерческие модели — каждый сможет подобрать подходящий для себя вариант. В указанных категориях есть и лидеры продаж. Среди кроссоверов заслуженным вниманием пользуется Sandero Stepway. Он стильный, компактный и резвый на дороге. И, конечно, стоимость предложения в разных комплектациях демонстрирует доступные цифры. В категории кроссоверов более дорогостоящий Kadjar, но он прекрасен по своим характеристикам, возможностям и дизайну. Производитель постоянно работает над расширением ассортимента, поэтому не обойдите вниманием еще Koleos, Arkana и Duster.

Если планируете приобретать коммерческий автомобиль, то Рено Мастер станет практичным и удачным решением. На ваше усмотрение может быть выбрана комплектация с передним или задним приводом. Автоконцерн Renault имеет еще одно предложение в этой категории — MASTER с повышенной вместимостью. Для бизнеса, в котором логистика имеет стратегическое значение, это незаменимая модель автомобиля. В него можно поместить от 20 до 22 м3 груза.

Линейка легковых моделей представлена в шести вариантах. Купить Renault LOGAN или Sandero — самое популярное решение среди будущих автовладельцев. Если интересно посмотреть и другие варианты, тогда вашему вниманию в дилерских центрах представлены Lodgy, Megane Sedan, Express и Dokker. Такой выбор не может оставить равнодушным, потому что он исчерпывающий.

Renault подходит для наших дорог

Можете спокойно выбирать французский бренд, не боясь за целостность подвески после езды по неидеальным дорогам. Она усилена, а также защищены днище и мотор. На форумах можно встретить еще такое мнение: «Renault практически неубиваемое!». Выносливость, редкие поломки, устойчивость к внешним факторам — хорошие преимущества.

Среди плюсов — доступная стоимость ремонта. Как ни крути, но езда по ямам и неровностям в ежедневном режиме рано или поздно приводит к поломкам. По этой причине шрусы, стойки, тормозные накладки, амортизаторы и прочие детали не составят больших трат по сравнению с другими марками авто. «Рено» — ваш надежный соратник для езды по нашим дорогам.