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Интерфакс-АВН

Истребитель "Checkmate" унифицируют с Су-57 и Су-35 для его удешевления - Мантуров

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Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА)
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА).
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Жуковский. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Новый истребитель "Checkmate" будет максимально унифицирован с самолетами Су-57 и Су-35, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Нам нужно сегодня максимально унифицировать с су-57, возможно (использовать - ИФ) какие-то компоненты Су-35 для того, чтобы эта машина была дешевле", - сказал Мантуров.

Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, (...) сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
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