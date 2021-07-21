Истребитель "Checkmate" унифицируют с Су-57 и Су-35 для его удешевления - Мантуров

Жуковский. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Новый истребитель "Checkmate" будет максимально унифицирован с самолетами Су-57 и Су-35, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Нам нужно сегодня максимально унифицировать с су-57, возможно (использовать - ИФ) какие-то компоненты Су-35 для того, чтобы эта машина была дешевле", - сказал Мантуров.

Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, (...) сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех".