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Интерфакс-АВН

Новый истребитель Cheсkmate ориентирован на африканский и индийский рынки - вице-премьер Борисов

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Вице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Рынок нового истребителя Checkmate оценивается в 300 самолётов

Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС - Новый российский истребитель Checkmate ориентирован на африканский, вьетнамский и индийский рынки, спрос на него оценивается в 300 машин, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Самолёт, в первую очередь, будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Спрос на эти самолёты достаточно высок и оценивается минимум в 300 самолётов в ближайшее время", - сказал Борисов журналистам на авиасалоне МАКС-2021 во вторник.

По его словам, "это консервативная оценка".

"Всё зависит от того, как быстро мы выведем самолёт на международный рынок", - сказал вице-премьер.

Ранее во вторник Борисов сообщил "Интерфаксу", что РФ имеет якорного заказчика на новый легкий истребитель Checkmate, который был представлен президенту РФ Владимиру Путину.

"Уже есть, для него и делаем", - сказал Борисов на авиасалоне МАКС-2021.

Он пояснил, что речь идет об иностранных ВВС.

Также глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил "Интерфаксу", что Минобороны РФ станет заказчиком нового легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения Checkmate.

Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения ожидается в 2023 году. "2023 год - первый полет ЛТС, 2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", - отмечается в презентации.

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Страны
Вьетнам
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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