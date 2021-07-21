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Интерфакс-АВН

ЗРС С-500 начнут серийно поставлять в войска в этом году - вице-премьер Борисов

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Жуковский. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Серийные поставки зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" российским военным начнутся в этом году, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"В этом году начнутся", - сказал Борисов "Интерфаксу" на авиасалоне МАКС-2021.

Он добавил, что этой теме особое внимание уделял президент Владимир Путин на сочинских совещаниях.

Российские военные во вторник впервые показали стрельбы системы С-500.

"На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средствам объективного контроля, цель поражена", - сообщили в военном ведомстве во вторник.

Там заявили, что зенитная ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире и предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

"Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заявили в январе 2017 года газете "Красная звезда" в командовании Первой армии ПВО-ПРО, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район.

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МАКС-20XX
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