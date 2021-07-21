«Армия-2021»: Первым делом - самолеты

В период с 22 по 28 августа 2021 года на аэродроме «Кубинка» во время проведения форума «Армия-2021» развернется ключевая экспозиция Авиационного кластера. Территория является главной площадкой для демонстрации новинок авиационной техники и активно развивается в качестве полноценного объекта для организации летных мероприятий международного масштаба.

Авиационный кластер по традиции станет первым местом Форума, который посетит Министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также эксперты из Минобороны России и иностранных делегаций. В павильоне демонстрационной базы и на открытом воздухе участники смогут представить новейшие разработки авиационной техники и вооружения, беспилотных летательных аппаратов и их двигателей, радиоэлектронное оборудование, наземные пункты управления и их оборудование.

«... Мы покажем зрителям все те образцы современной авиационной техники, которые стоят на вооружении ВКС, а также поступают в войска в настоящее время. Это ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, арктический вариант транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМЗ. Конечно, представим наши стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У и многие другие типы авиационной техники. Предприятия промышленности продемонстрируют свои перспективные образцы, которые еще не поступили в авиационные воинские части», – рассказывает заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Новинками этого года станут двигатели для перспективной линейки транспортных самолетов: ПД-14, ТВ7-117СТ, ТВ7-117В. Для посетителей Форума будет организована отдельная выставка - статические экспозиции современной и ретроавиации, а также авиатренажеры.

Летная программа Авиакластера даст возможность участникам демонстрационного блока представить новейшие образцы летательных аппаратов на практике. В показательных выступлениях этого года гости Форума смогут запечатлеть пилотажные группы «Русские Витязи», «Стрижи», «Беркуты», а также премьерный полет военно-транспортного самолета Ил-112в.

Увидеть полеты в живую посетители смогут бесплатно. Подробная информация представлена на сайте https://avia.rusarmyexpo.ru/