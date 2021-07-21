Наблюдатели ОБСЕ не нашли доказательств присутствия российских военных в Донбассе - Козак

Попытки возложить на Москву обязательства стороны конфликта в Донбассе абсурдны

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Москва оказывает Донбассу гуманитарную помощь, доказательств российского военного присутствия в регионе наблюдателям ОБСЕ найти не удалось, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale.

"Отсутствие российского военного присутствия было подтверждено руководством специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ещё в 2019 году на заседании Совета Безопасности ООН глава миссии Э.Апакан официально заявил, что присутствия вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе не обнаружено", - сказал Козак.

По его словам, неизбежность гуманитарной катастрофы в регионе была очевидной. "Российская Федерация оказывает экономическую и гуманитарную поддержку жителям Донбасса. Делает это открыто, ничего не скрывая. В условиях тотальной экономической блокады Донбасса со стороны Украины без российской поддержки жители этих территорий были бы лишены минимальных средств к существованию и элементарных услуг жизнеобеспечения", - сказал он.

Козак заявил, что "сама по себе демагогия о том, что сепаратисты - якобы наши марионетки, имеет лишь одну цель: поставить под сомнение соглашения, подписанные в Минске, чтобы провести мысль о возможности неполитического урегулирования конфликта, его разрешения военным путем или путем экономического удушения одной из сторон".

"Если руководствоваться прагматичными соображениями, то необходимо исходить из того, что дискуссии о причинах, сторонах конфликта и стоящих за ними силах завершились в 2015 году подписанием Минских соглашений. Все практические действия по урегулированию конфликта должны осуществляться в парадигме этих соглашений. Любые попытки вернуться в период до достижения политических договоренностей всегда будут удалять нас от искомой цели", - сказал он.