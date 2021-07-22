Parlamentní listy (Чехия): не только Врбетице реинкарнируют холодную войну. И вдруг — тишина!

Вот уже почти 15 лет, как государства НАТО охватила антироссийская истерия. В странах ЕС считают, что чем истеричнее их антироссийские выпады, тем более они проевропейские и продемократические. Совершенно комичной в этой связи выгладит история с Врбетице. Автор анализирует причины холодной войны 2.0 и объясняет, при чем тут Чехия.

Без суда и доказательств чешское правительство требует деньги для возмещения ущерба от России, что просто смешно. В конце июня 2021 года чешские власти потребовали компенсации за взрывы в Врбетице, к которым якобы причастны спецагенты ГРУ.

Дебильным это требование признал сам премьер Андрей Бабиш, когда заявил: "Нам пришлось это сделать, так как мы уверены, что ущерб возник из-за действий российских агентов". "Быть уверенным" - значит: буду болтать что в голову взбредет, а доказательств у меня нет. Так же можно болтать в кабаке за кружкой пива, и это нам сигнал о том, что чешская внешняя политика находится на уровне забегаловки, куда ходят мужики после смены попить пивка.

Типично пропагандистскую статью на эту тему состряпал Александр Митрофанов ("Прямая спина Чехии удивила Кремль"). Статья полная посредственных клише кульминировала фразой: "У России очередной припадок, и она грозится Западу враждебными словами и действиями, включая бомбардировки западных целей".

Вам известно о каких-нибудь бомбардировках западных целей? Ничего глупее о деле Врбетице до конца июня 2021 года я еще не слышал.

Корни антироссийской истерии

Ориентация НАТО на холодную войну хорошо прослеживается в "Коммюнике брюссельского саммита", коммюнике из девяти тысяч потерянных слов, принятом на заседании Североатлантического совета 14 июня 2021 года.

Из общего содержания коммюнике следует, что текст рассчитан только на эффект. При чтении "Коммюнике" приходится только верить в то, что высшие руководители НАТО подписали другой реальный документ, ведь в данном тексте нет разбора причин ситуации и позиции НАТО.

Давайте рассмотрим, например, образ России, по мнению политических шаманов из НАТО.

Холодная война 2.0 нацелена преимущественно на Российскую Федерацию. России в брюссельском памфлете посвящены 900 слов. В основе холодной войны 2.0 лежит заявление, сделанное в пункте 9 Брюссельского памфлета: "На протяжении более 20 лет НАТО стремилось к выстраиванию партнерства с Россией, в том числе посредством Совета Россия - НАТО. И хотя НАТО по-прежнему выполняет свои международные обязательства, Россия продолжает нарушать принципы, подрывать ценности и доверие, а также не выполняет обязательств, описанных в соответствующих документах, которые образуют основу отношений России и НАТО".

На самом деле именно НАТО постоянно расширяется на восток, подбираясь к российским границам, то есть все наоборот. Обычный трюк, который прекрасно проделал, например, Гитлер, когда в 1938 году решил украсть приграничные территории у Чехословакии. Он рассказывал тогда о мнимом спасении чешских немцев…

Помню, как в 2019 году Ярослав Башта, бывший посол в России и на Украине, комментируя тему России и безопасности, подчеркнул: "Россия слаба для того, чтобы кому-то угрожать. Но, с другой стороны, она достаточно сильна для того, чтобы защитить себя, и в этом, вероятно, заключается главная проблема. Ведь это не соответствует первоначальным представлениям о том, какой будет Россия. В 90-е годы в России шла дикая приватизация, которая привела, в том числе, к падению экономики даже большему, чем во время Второй мировой войны, если смотреть в процентах. И все предполагали, что Российская Федерация распадется, чему очень способствовал тогдашний президент Борис Ельцин, который заявил регионам: "Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить". Он и не думал о том, сколько суверенитета регионов сможет "проглотить" сама федерация.

Слабая Россия при Ельцине - вот такую Россию любил НАТО, а точнее США.

Если вернуться к мнению бывшего посла Башты, то, по его словам, когда к власти пришел Владимир Путин, который стал и.о. президента в 1999 под Новый год, а избран был в 2000, он начал возрождать Россию и начались изменения. В момент, когда пришел Путин, цены на энергоносители, прежде всего нефть и газ, росли. Первый российский бюджет при Путине формировался, исходя из прогноза, что цена на баррель нефти не упадет ниже 15 долларов. Но он стоил около 25, и поэтому в бюджете появился профицит, который, в отличие от ельциновских времен, не тратился, а напротив, инвестировался или откладывался в разные фонды. По мере того как Россия медленно шла в гору и росла популярность Владимира Путина как президента, постепенно ухудшались и отношения с Западом. Связь была прямой.

Переломным стал 2003 год, когда перед выборами в Государственную думу был арестован Михаил Ходорковский, поскольку было понятно: приватизация, которая проводилась при Борисе Ельцине, продолжаться не будет. Российская Федерация больше не собиралась допускать западные фирмы к своим природным богатствам. Что привело к аресту Ходорковского? Главная причина в том, что он решил продать часть своих компаний американцам. Во-вторых, он спланировал и начал строить газопровод в Китай, тем самым нарушив доктрину энергетической безопасности и использования энергоносителей в качестве инструмента политического давления. В-третьих, Ходорковский питал политические амбиции, и было много связанных с ним депутатов.

Так американцы потеряли своего влиятельного российского игрока, и на Россию обрушилась критика. Башта подчеркивает, что после 11 сентября 2001 года США и Российскую Федерацию связывали очень хорошие отношения. Когда американцы начали войну в Афганистане, большая часть снаряжения поступала туда через Россию, о чем теперь уже забыли.

В цитируемом интервью 2019 года Башта сказал: "Путин нарушил принцип, который действовал при Ельцине, и который на самом деле работает у нас на Западе, в ЕС и повсюду до сих пор. "Прибыли приватизируются, а убытки национализируются". То есть если что-то потеряно, за это платят западные налогоплательщики. А вот если будет прибыль, то ее делят (в случае России) между собой олигархи. И это несмотря на все претензии, которые могут быть к олигархам и системе коррупции, к которой там, конечно, есть генетическая предрасположенность и ничем ее не искоренить, а можно только регулировать, что и делает существующий (путинский) режим".

Воинствующие бюрократы в США были неприятно удивлены тем, что Владимир Путин остановил распад страны и поднял у россиян утраченную уверенность в себе, предложив им перспективу возвращения России на политический небосклон. Вместо двух соперничающих держав, США и Китая, после 2005 года вдруг их стало три. С тех пор Россия остается самой слабой в экономическом плане, но стоит на втором месте по ядерной мощи.

Путин и его люди остановили разворовывание природных богатств и земель, технологических комплексов, которые не смогли поделить крупные транснациональные компании. Я согласен с Баштой, что в этом главная причина, почему нам постоянно преподносят Россию как злейшего врага Запада.

Отсюда и мощная волна новой холодной войны НАТО, направленная, прежде всего, против России. В брюссельском памфлете далее говорится в девятом пункте: "Мы остановили всяческое сотрудничество по гражданской и военной линии с Россией и остались открытыми для политического диалога. До тех пор пока Россия не продемонстрирует соблюдение норм международного права и своих основных обязательств, возвращение к "нормальному состоянию" невозможно. Мы будем и впредь реагировать на ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности, укрепляя нашу оборонную позицию, в том числе присутствием в восточной части альянса…"

С точки зрения пропаганды, как и во времена нацистской пропаганды в 30-е годы ХХ века, психологическая агрессия выдается за оборону "наших" ценностей. Поэтому в девятом пункте коммюнике ханжески написано: "НАТО не стремится к конфронтации и не представляет для России угрозы. Решения, принятые нами, полностью соответствуют нашим международным обязательствам, и поэтому никто не может считать их противоречащими основополагающему акту Россия - НАТО". Понимать это можно так.

Давайте, мол, распространять свое влияние везде, где НАТО еще нет, используя иллюзии людей, которые надеются, что их государства вступят в западный клуб. Давайте приватизировать и распродавать все, что имеет какую-то сырьевую и техническую ценность, как в Чехословакии. И нужно дать людям максимальную политическую свободу, чтобы было как можно больше партий и движений на выборах. Тогда в правительствах появятся самые разные причудливые и беспомощные коалиции, которыми корпорации смогут легко управлять, как в Чешской Республике.

Ярослав Доубрава (Jaroslav Doubrava)