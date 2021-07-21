Скорость нового российского истребителя "Checkmate" может достигать двух Махов - презентация

Масса боевой нагрузки составит 7400 кг
Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС - Легкий истребитель 5-го поколения "Chekmate" сможет разгоняться до двух скоростей звука, говорится в презентации самолета президенту РФ Владимиру Путину.
"Скорость 1,8 - 2 Маха", - сказано в материалах.
В них также говорится, что масса боевой нагрузки истребителя составит 7400 кг.
Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.