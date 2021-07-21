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Интерфакс-АВН

Скорость нового российского истребителя "Checkmate" может достигать двух Махов - презентация

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Макет
Доставленный на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском закрытый брезентом полноразмерный макет (или первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 15.07.2021.
Источник изображения: Ivan Novikov-Dvinsky

Масса боевой нагрузки составит 7400 кг

Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС - Легкий истребитель 5-го поколения "Chekmate" сможет разгоняться до двух скоростей звука, говорится в презентации самолета президенту РФ Владимиру Путину.

"Скорость 1,8 - 2 Маха", - сказано в материалах.

В них также говорится, что масса боевой нагрузки истребителя составит 7400 кг.

Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
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