Скорость нового российского истребителя "Checkmate" может достигать двух Махов - презентация

Доставленный на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском закрытый брезентом полноразмерный макет (или первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 15.07.2021.

Масса боевой нагрузки составит 7400 кг

Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС - Легкий истребитель 5-го поколения "Chekmate" сможет разгоняться до двух скоростей звука, говорится в презентации самолета президенту РФ Владимиру Путину.

"Скорость 1,8 - 2 Маха", - сказано в материалах.

В них также говорится, что масса боевой нагрузки истребителя составит 7400 кг.

Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.