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ИноСМИ

Приглядитесь к российскому истребителю Checkmate: его хвостовой киль — ключ к незаметности (Forbes, США)

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Скрытый под брезентом российский истребитель
Скрытый под брезентом российский истребитель.
Источник изображения: © AP Photo, Ivan Novikov-Dvinsky

Автор разбирает дизайн нового российского истребителя, оценивая его потенциальные качества и уделяя основное внимание V-образному килю самолета. Он имеет как плюсы — малозаметность, так и минусы — сложность в управлении его движением. Конструкторы решили, что выгоды V-образного оперения компенсируют его недостатки.

Новый российский истребитель обладает очевидными стелс-качествами. Они видны в передней части самолета… и сзади. В данном случае - хвостовые поверхности.

Ожидается, что одномоторный истребитель, который его производитель "Сухой" называет Checkmate ("Разгром" или "Шах и мат" - ИноСМИ), дебютирует со дня на день на авиасалоне МАКС на аэродроме Раменское в Московской области.

Фотографии самолета просочились в преддверии его официального дебюта. Возможно, "Сухой" или его материнская компания "Ростех" поощрили утечки в рамках маркетинговой кампании Checkmate.

Истребитель в общем и целом является прежде всего экспортным товаром. Реклама имеет решающее значение для его успеха.

Утечки также - пища для аналитиков. Независимо от того, является ли демонстрируемый на МАКСе самолет макетом или демонстрационным летающим аппаратом, элементы его дизайна говорят сами за себя.

"Сухой" разрабатывает небольшой, маневренный и потенциально очень малозаметный истребитель, наибольшим препятствием которого, - помимо его потенциальной стоимости, - может быть явно ограниченный внутренний запас топлива и, как следствие, короткий радиус боя.

Малозаметные компоненты Checkmate многочисленны. Воздухозаборник для нижней передней части фюзеляжа с характерным "прикусом" явно намекает на то, что инженеры "Сухого" использовали сверхзвуковой впуск без дивертора, который мог бы частично скрыть наиболее радиоотражающий компонент истребителя - турбину двигателя. Один только вход мог бы объяснить большую часть малозаметности Checkmate.

Теперь рассмотрим хвостовое оперение или киль нового истребителя. Вместо отдельных горизонтальных и вертикальных стабилизаторов с движущимися рулями направления и рулями высоты, он имеет так называемое V-образное оперение. Пара односекционных плоскостей управления наклонены примерно под углом 45 градусов относительно горизонтальной плоскости фюзеляжа.

V-образный киль помогает уменьшить количество легко обнаруживаемых поверхностей на реактивном самолете, сохраняя при этом его хорошую маневренность.

Крылья и горизонтальные поверхности управления с их прямолинейными кромками и большими площадями поверхности являются основным источником радиолокационной отражаемости. Вертикальные стабилизаторы также являются радиолокационными отражателями под определенными углами относительно противника.

Устраните горизонтальные и вертикальные стабилизаторы, и вы уменьшите количество краев и плоскостей, от которых энергия радара может отражаться обратно к излучателю. Проблема в том, что самолету нужны рули высоты и рули направления.

V-образное оперение или V-образный киль по существу объединяет оба элемента, снижая при этом их заметность. Весь угловой стабилизатор управления двигается, толкая нос самолета вверх или вниз и в одну или другую сторону - и делает это, не подставляя радарам на земле строго горизонтальные или вертикальные поверхности, от которых отражается их энергия.

V-образный киль Checkmate, скорее всего, сделает его более незаметным, чем, скажем, МиГ-29, но не без проблем для качества управления. Для такого киля требуются сложные системы управления полетом.

Когда инженеры корпорации "Нортроп" (Northrop) разработали YF-23 - большой, причудливый истребитель, который проиграл YF-22 в конкурсе передовых тактических истребителей ВВС США, - им пришлось изобрести новый тип привода для движения V-образного оперения самолета.

"Сухой" несомненно решил, что потенциальные выгоды V-образного оперения компенсируют его недостатки. То есть незаметность хвоста стоит того, что им будет труднее управлять.


Дэвид Экс (David Axe)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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