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Интерфакс-АВН

РФ развивает гиперзвуковое оружие в ответ на шаги со стороны США и НАТО - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Россия стала развивать гиперзвуковое оружие, чтобы обезопасить себя от шагов США и НАТО, которые наносили ущерб стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. Кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что имеет в виду шаги по созданию позиционных районов ПРО, развертыванию систем для запуска антиракет в Румынии и других странах в непосредственной близости к российским границам и установки, которые способны быть средствами запуска ударных ракет.

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Ирак
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Румыния
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