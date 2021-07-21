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Интерфакс-АВН

Завершается производство первой партии С-400 для Индии - глава "Рособоронэкспорта" "Интерфаксу"

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Зенитная ракетная система С-400.
Зенитная ракетная система С-400.
Источник изображения: Михаил Киреев \ РИА Новости

Поставки начнутся по плану, в четвертом квартале этого года

Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС - Планируемая к поставке в четвертом квартале партия С-400 для Индии находится на финальном этапе производства, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Первая часть, которая планируется к поставке (в этом году, - "ИФ") находится в финальном этапе производства", - заявил Михеев в кулуарах МАКС-2021.

"В четвертом квартале отгрузка. Обучение первой партии специалистов уже состоялось. Все по плану", - сказал он.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что первый полковой комплект будет поставлен до конца 2021 года, а все системы - до конца 2024 года.

14 февраля 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400. Через несколько дней глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.

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Россия
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С-400 Триумф
Компании
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Борисов Юрий
Мантуров Денис
Михеев Александр
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