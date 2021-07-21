Новая РЛС в Крыму будет контролировать пуски ракет в центральной части Атлантики - генконструктор

Жуковский. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Новая радиолокационная станция "Воронеж-М" российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) под Севастополем будет "видеть" Средиземное море и центральную часть Атлантического океана, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев на авиасалоне "МАКС-2021" в подмосковном Жуковском.

"В Крыму будет построена радиолокационная станция, работающая в метровом диапазоне. Она усилит возможности РЛС в Армавире, позволит взять под наблюдение Средиземное море, север Африки и центральную Атлантику", - сказал он.

"Документация по строительству РЛС в Крыму утверждена", - сообщил генконструктор.

По словам Боева, новая станция (разработчик - АО "Радиотехнический институт им. академика А.Минца) будет контролировать в перечисленных районах пуски ракет, в том числе межконтинентальных.

"В рамках проекта будет продолжена реализация концепции двухдиапазонного сплошного радиолокационного поля. У РЛС будут цифровые фазированные антенные решетки, она будет обладать большей защитой от помех", - сказал генконструктор.

3 июля 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что создание новой РЛС под Севастополем будет завершено в 2024 году.

"Учитывая актуальность развёртывания РЛС на юго-западном ракетоопасном направлении, принято решение о создании РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности) метрового диапазона в Севастополе со сроком завершения в 2024 году", - сказал тогда Суровикин.

В апреле 2021 года сообщалось о планах начать в скором времени работы по возведению фундамента станции.

Ранее Боев заявил "Интерфаксу", что новая РЛС "Воронеж" заменит устаревшую РЛС "Днепр" под Севастополем. "Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями", - заявлял Боев.

Как сообщалось, после развала СССР станция "Днепр" в Севастополе отошла Украине, некоторое время арендовалась Россией, но из-за позиции Киева договор был разорван. Затем "Днепр" не эксплуатировался более десяти лет и пришел в негодность.

Российская СПРН включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой.

Орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра".

В Минобороны РФ заявили, что развертывание орбитальной группировки должно быть осуществлено к 2024 году.

"В рамках совершенствования космического эшелона российской системы ПРН активно ведётся наращивание орбитальной группировки Единой космической системы. В мае 2020 года запущен четвёртый космический аппарат этой системы. Тем самым выполнен этап развёртывания орбитальной группировки ЕКС, завершение формирования которой предусмотрено к 2024 году", - сказал начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил РФ Андрей Ревенок.