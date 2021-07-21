Войти
Интерфакс-АВН

Новая РЛС в Крыму будет контролировать пуски ракет в центральной части Атлантики - генконструктор

117
0
0
Радиолокационная станция «Воронеж-М»
Радиолокационная станция «Воронеж-М».
Источник изображения: vz.ru

Жуковский. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Новая радиолокационная станция "Воронеж-М" российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) под Севастополем будет "видеть" Средиземное море и центральную часть Атлантического океана, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев на авиасалоне "МАКС-2021" в подмосковном Жуковском.

"В Крыму будет построена радиолокационная станция, работающая в метровом диапазоне. Она усилит возможности РЛС в Армавире, позволит взять под наблюдение Средиземное море, север Африки и центральную Атлантику", - сказал он.

"Документация по строительству РЛС в Крыму утверждена", - сообщил генконструктор.

По словам Боева, новая станция (разработчик - АО "Радиотехнический институт им. академика А.Минца) будет контролировать в перечисленных районах пуски ракет, в том числе межконтинентальных.

"В рамках проекта будет продолжена реализация концепции двухдиапазонного сплошного радиолокационного поля. У РЛС будут цифровые фазированные антенные решетки, она будет обладать большей защитой от помех", - сказал генконструктор.

3 июля 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что создание новой РЛС под Севастополем будет завершено в 2024 году.

"Учитывая актуальность развёртывания РЛС на юго-западном ракетоопасном направлении, принято решение о создании РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности) метрового диапазона в Севастополе со сроком завершения в 2024 году", - сказал тогда Суровикин.

В апреле 2021 года сообщалось о планах начать в скором времени работы по возведению фундамента станции.

Ранее Боев заявил "Интерфаксу", что новая РЛС "Воронеж" заменит устаревшую РЛС "Днепр" под Севастополем. "Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями", - заявлял Боев.

Как сообщалось, после развала СССР станция "Днепр" в Севастополе отошла Украине, некоторое время арендовалась Россией, но из-за позиции Киева договор был разорван. Затем "Днепр" не эксплуатировался более десяти лет и пришел в негодность.

Российская СПРН включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой.

Орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра".

В Минобороны РФ заявили, что развертывание орбитальной группировки должно быть осуществлено к 2024 году.

"В рамках совершенствования космического эшелона российской системы ПРН активно ведётся наращивание орбитальной группировки Единой космической системы. В мае 2020 года запущен четвёртый космический аппарат этой системы. Тем самым выполнен этап развёртывания орбитальной группировки ЕКС, завершение формирования которой предусмотрено к 2024 году", - сказал начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил РФ Андрей Ревенок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
77Я6 Воронеж
Воронеж-М
Днепр
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Боев Сергей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
МАКС-20XX
СПРН
Похожие новости
16.04.2021
В Крыму скоро начнут строить РЛС системы предупреждения о пусках ракет
17.02.2021
Документация для постановки на дежурство усовершенствованной системы предупреждения о пусках ракет передана военным - генконструктор
30.11.2018
Генконструктор подтвердил планы построить в Крыму для российских военных новый радар системы предупреждения о ракетном нападении
05.10.2017
Космическое око: кто "предупредит" Россию о ракетном нападении
06.01.2017
Глаза для ядерной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 00:57
  • 85
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 23:04
  • 904
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 22:44
  • 1
Корабль Северного флота РФ провел успешную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" - Минобороны
  • 20.07 18:25
  • 62
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 16:28
  • 20
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 20.07 15:20
  • 58
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 14:49
  • 53
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 20.07 14:40
  • 18
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море