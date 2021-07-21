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Интерфакс-АВН

Около 1,5 тыс. военных из РФ и Узбекистана проведут учение около границы с Афганистаном 30 июля - 10 августа

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Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Узбекистана на церемонии открытия совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа Российской Федерации и Узбекистана. Термез (Узбекистан), 1
Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Узбекистана на церемонии открытия совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа Российской Федерации и Узбекистана. Термез (Узбекистан), 10.12.2020.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Екатеринбург. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Совместное учение военнослужащих РФ и Узбекистана пройдет в районе, граничащем с Афганистаном, с 30 июля по 10 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"Около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана примут участие в совместном учении, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Практические действия учения пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной", - говорится в сообщении.

В рамках учения военнослужащие совместной группировкой войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. Основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа, уточняет ЦВО.

Ранее сообщалось, что с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана также пройдет совместное учение военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана, где российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.

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