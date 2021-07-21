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Интерфакс-АВН

Министр обороны США едет в Азию, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов международному порядку в регионе - Пентагон

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: Carlos Barria/Reuters

Вашингтон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин 23 июля отправится в азиатское турне, в ходе которого продемонстрирует заинтересованность США в развитии отношений со странами АСЕАН и поддержании в регионе международного порядка, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Остин посетит Сингапур (республика Сингапур), Ханой (Вьетнам), Манилу (Филиппины). Также министр обороны отправится на Аляску.

"Эта поездка подчеркнет неизменную приверженность США региону и нашу заинтересованность в поддержании основанного на правилах международного порядка в регионе и продвижении центральной роли АСЕАН", - говорится в заявлении, размещенном на сайте американского военного ведомства.

Кирби также сказал, что "визит министра Остина продемонстрирует важность, которую администрация Байдена - Харрис придает Юго-Восточной Азии и АСЕАН как важной части архитектуры Индо-Тихоокеанского региона".

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Сингапуp
США
Филиппины
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