Министр обороны США едет в Азию, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов международному порядку в регионе - Пентагон

Вашингтон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин 23 июля отправится в азиатское турне, в ходе которого продемонстрирует заинтересованность США в развитии отношений со странами АСЕАН и поддержании в регионе международного порядка, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Остин посетит Сингапур (республика Сингапур), Ханой (Вьетнам), Манилу (Филиппины). Также министр обороны отправится на Аляску.

"Эта поездка подчеркнет неизменную приверженность США региону и нашу заинтересованность в поддержании основанного на правилах международного порядка в регионе и продвижении центральной роли АСЕАН", - говорится в заявлении, размещенном на сайте американского военного ведомства.

Кирби также сказал, что "визит министра Остина продемонстрирует важность, которую администрация Байдена - Харрис придает Юго-Восточной Азии и АСЕАН как важной части архитектуры Индо-Тихоокеанского региона".