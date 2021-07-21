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Интерфакс-АВН

Развертывание США гиперзвуковых ракет в Европе будет дестабилизирующим шагом - посольство РФ в США

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Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Источник изображения: © Фото : Air Force / Giancarlo Casem

Вашингтон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Посольство России в США заявило, что развертывание США гиперзвуковых ракет будет крайне дестабилизирующим шагом.

"Хотим напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых американских "гиперзвуковых" ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета практически не оставило бы России времени для принятия решений и повысило бы вероятность непреднамеренного конфликта", - говорится в сообщении в твиттере российского посольства в США.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что в Минобороны США известно о сообщениях об испытании в России гиперзвуковой ракеты "Циркон", они считают, что такого рода вооружение оказывает дестабилизирующее воздействие.

"Важно отметить, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут оказывать дестабилизирующее воздействие, представлять серьезные риски, потому что они могут нести ядерный заря", - заявил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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