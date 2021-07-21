Войти
Интерфакс-АВН

Пентагон в курсе сообщений об испытании в РФ гиперзвукового "Циркона", считает российские такие ракеты дестабилизирующим фактором

105
0
0
Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: Associated Press

Вашингтон. 19 июля. ИНТЕРФАКС - В Пентагоне видели сообщения об испытании в России гиперзвуковой ракеты "Циркон" и считают, что такого рода вооружение оказывает дестабилизирующее воздействие, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

На брифинге, отвечая на вопрос журналиста, он не стал комментировать испытательную стрельбу, отметив лишь, что в Пентагоне "в курсе этих утверждений".

"Важно отметить, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут оказывать дестабилизирующее воздействие, представлять серьезные риски", - добавил Кироби.

"Контраст заключается в том, что США, со своей стороны, разрабатывают гиперзвуковые системы, вообще не предназначенные для доставки ядерных зарядов", - добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что российские военные провели очередное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

"В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря", - сообщили в Минобороны РФ.

"По данным объективного контроля, ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полета составила около 7-ми Махов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в Минобороны.

Военное ведомство сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков", в частности, в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" - один из самых современных кораблей ВМФ России. 23 апреля этого года Северный флот сообщил, что "Адмирал Горшков" в этом году завершит испытание гиперзвукового оружия. Корабли этого проекта станут первыми штатными носителями такого оружия, заявил флот.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРФ) запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

В декабре 2019 года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
СФ
Ядерный щит
Похожие новости
31.12.2020
Минобороны РФ анонсирует серийные поставки гиперзвуковой ракеты "Циркон" в 2022 году
25.12.2020
Уходящий год для Российской армии – один из знаковых
02.03.2020
США беззащитны: в России испытывают гиперзвуковое вооружение
20.11.2019
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 00:57
  • 85
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 23:04
  • 904
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 22:44
  • 1
Корабль Северного флота РФ провел успешную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" - Минобороны
  • 20.07 18:25
  • 62
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 16:28
  • 20
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 20.07 15:20
  • 58
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 14:49
  • 53
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 20.07 14:40
  • 18
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море