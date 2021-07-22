НЛО – новая планетарная угроза?

Американские военные на секретном полигоне в Неваде пытаются создать земные аналоги инопланетных цивилизаций

25 июня 2021 года директор национальной разведки США представил конгрессу открытый и секретный доклады о воздушных неопознанных феноменах – так в настоящее время американские военные именуют неопознанные летающие объекты (НЛО).

Предыстория этого доклада началась в конце 2017-го, когда газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала сообщение о том, что в период с 2007 по 2012 год Министерство обороны США осуществляло секретный проект по изучению НЛО, на который было потрачено 22 миллиона долларов. Непосредственным толчком для организации проекта, вызвавшего достаточно широкий резонанс в Америке, явились наблюдения НЛО в октябре 2004-го неподалеку от западного побережья США кораблями авианосной группы во главе с авианосцем «Нимиц». Она проводила учения в акватории Тихого океана непосредственно перед отправкой в Персидский залив для выполнения боевых задач в ходе войны в Ираке, которую в тот период вели США. Публикация в газете «Нью-Йорк таймс» сопровождалась «утечкой» в СМИ двух видеороликов, заснятых в ноябре 2004-го и в январе 2015 года с кораблей и самолетов морской авиации. Они были призваны подкрепить достоверность информации, исходившей от представителей американского ВМФ.

В апреле 2020 года в коротком пресс-релизе Министерство обороны США признало эти видеоролики подлинными и разместило их на своем официальном сайте. В развитие апрельского пресс-релиза 14 августа того же года Пентагон заявил о том, что 4 августа создана специальная группа изучения воздушных неопознанных феноменов. Апрельский пресс-релиз ведомства вызвал неподдельный интерес американских сенаторов и конгрессменов, и в июне 2020-го решением спецкомитета по разведке сената США было принято решение поручить директору национальной разведки совместно с Министерством обороны подготовить открытый вариант доклада о НЛО. Решение специального комитета по разведке было включено в законопроект о военном бюджете США на 2021 финансовый год, принятый в конце декабря 2020-го. Согласно этому директор национальной разведки должен был не позднее чем через полгода, то есть к концу июня подготовить соответствующий доклад и представить его конгрессу, что и было исполнено точно в срок.

Верхушка айсберга

В исторической ретроспективе американских официальных заявлений о проблеме НЛО, сделанных на протяжении последних 70 с лишним лет, начиная с лета 1947 года, когда Америка впервые столкнулась с феноменом НЛО, этот короткий доклад объемом всего в шесть страниц следует признать уникальным, хотя его лапидарная форма и неряшливый стиль изложения, избранные намеренно, были призваны утопить «сигнал» в информационном шуме. Само название доклада – «Предварительная оценка: неопознанные воздушные феномены» – было явно нацелено на то, чтобы не ставить окончательных точек над «i», что заметно отличало его от последних докладов Минобороны по этой проблематике, опубликованных в 1994 и 1997 годах. Тогда тональность докладов была строго определенной и сводилась к тому, что проблема НЛО не стоит и выеденного яйца: дело закрыто и забудьте об этом феномене.

“По линии Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона, годовой бюджет которого составляет порядка 3,5 миллиарда долларов, давно осуществляется ряд сверхсекретных проектов по овладению энергетикой НЛО”

Самый главный вывод доклада свелся к тому, что феномен НЛО, представленный летательными аппаратами с характеристиками, далеко выходящими за пределы достижений современной земной цивилизации, действительно существует («что отчетливо видно на видеороликах!»), но что он собой представляет, американские военные и специалисты по разведке точно сказать не могут. На выбор читателям и аналитикам было представлено пять вариантов. Первый – воздушные объекты (птицы, воздушные шары, дроны, воздушный мусор). Второй – природные феномены (ледяные кристаллы, воздушные линзы). Третий – новейшие американские военно-технические разработки. Четвертый – новейшие военно-технические разработки Китая, России, еще какого-то другого государства или результат разработок частных организаций. Пятый – все прочие виды НЛО.

Как это ни парадоксально звучит, самым важным в этом перечне является именно пятый вариант, ибо с момента появления феномена НЛО в воздушном пространстве США все американские уфологи дружным хором заговорили о том, что НЛО – это «межпланетные (или межгалактические) космические корабли»! Собственно, вся направленность американских официальных публикаций по тематике НЛО во второй половине ХХ века и сводилась к отрицанию этого понимания феномена. НЛО могут быть чем угодно, но только не технологией, значительно опередившей земную цивилизацию другой гуманоидной цивилизацией в Галактике! Отсутствие категоричного отрицания этого взгляда на природу феномена НЛО всего американского разведывательного сообщества является многозначительным. Так, значит, НЛО могут быть артефактами внеземных цивилизаций (или цивилизаций, ушедших далеко в своем развитии)? Являются ли НЛО «внеземными космическими кораблями» – американской разведке неизвестно... Надо исследовать! Попутно говоря, а чем «компетентные» американские органы, ответственные за обеспечение национальной безопасности США, занимались до этого на протяжении 70 лет?

Однако на этом загадки НЛО отнюдь не кончаются! До публикации доклада можно было понять, что речь идет о наблюдениях НЛО представителями военно-морских сил США. Но в тексте доклада «мимоходом» сказано, что из 144 сообщений о НЛО, проанализированных в докладе, полученных в период с 2004 по 2021 год, большая часть была вызвана попытками НЛО «воспрепятствовать проведению маневров, учений и других действий» американских военных, по-видимому, военно-морских сил. Более того, в 11 случаях «наблюдения» едва не кончились столкновением американских самолетов с НЛО! Но это уже совсем другой разворот!

И поэтому вывод доклада о том, что НЛО «могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности США», можно трактовать таким образом, что потенциально или реально в указанный период действительно могли иметь «столкновения» между НЛО и вооруженными силами Штатов; иными словами, Америка в последние десятилетия «балансировала на грани» вооруженного конфликта с «галактическими силами» НЛО, и именно это обстоятельство и явилось главной причиной появления доклада! По сути, высшее политическое руководство США уже давно стоит перед чрезвычайно политически взрывоопасной проблемой объяснения американской (а возможно, и мировой) общественности даже не столько природы феномена НЛО, сколько возможного конфликта с технологически более развитой цивилизацией неизвестного происхождения, который вполне может закончиться не совсем благоприятным для Америки исходом.

Можно также отметить, что доклад написан на основе «наблюдений» 144 случаев исключительно американскими военными, из которых только один инцидент получил объяснение («воздушный шар»). Остальные 143 остались необъясненными. Поэтому такая трактовка «наблюдений» НЛО также является косвенным свидетельством того, что вся проблематика НЛО в XXI веке выглядит гораздо серьезнее, чем об этом можно судить на первый взгляд. Собственно говоря, подготовку доклада для членов конгресса США можно считать началом информирования политического руководства США о всей серьезности проблематики НЛО с точки зрения обеспечения высших национальных интересов США.

Истинные размеры айсберга

Для «избранной» группы сенаторов и конгрессменов был подготовлен закрытый вариант доклада объемом 78–80 страниц. Согласно утечкам содержания этого доклада, он призван убедить политическое руководство, что США давно и хорошо осведомлены о природе НЛО и усиленно работают над воспроизведением технологии НЛО в зоне 51, расположенной на территории Невадского ядерного полигона. Там по линии Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны, годовой бюджет которого составляет порядка 3,5 миллиарда долларов, давно осуществляется ряд сверхсекретных мер по овладению энергетикой НЛО.

В их числе реализуются проекты разработки двигательных установок с направленной энергией, ионных двигателей, антигравитационных систем, двигателей на основе использования антиматерии, межзвездных прямоточных двигателей, ядерных двигателей, в том числе направленного ядерного взрыва, плазменных двигателей профессора Сонга. Особое значение придается разработке двигателей на основе использования «экзотических элементов», которые США получили в свое распоряжение в результате крушений НЛО на территории Штатов (и возможно, в других странах). Они были подобраны американскими военными.

Существование закрытого варианта доклада является косвенным свидетельством того, что в последние годы американцы достаточно близко подошли к овладению и воспроизводству энергетики НЛО и созданию своих аналогов этого вида летательных технологий. Если утверждение является верным, то тогда становится понятной логика появления доклада директора национальной разведки. Объяснение феномена НЛО американской общественности не может не включать в себя рассказ о создании в начале 1950-х годов зоны 51, которая является центром создания и овладения технологией НЛО, и о тех колоссальных затратах, измеряемых десятками миллиардов долларов, что военные потратили на это.

Повышенная секретность в отношении тематики НЛО имеет самое прямое отношение к проблеме обеспечения стратегической стабильности в системе международных отношений. Появление у США летательных аппаратов типа НЛО коренным образом изменит стратегическую стабильность на планете Земля и даст США примерно такие же монопольные преимущества, которые они получили в середине 1940-х годов, создав ядерное оружие. В этом плане заключение открытой части доклада директора национальной разведки о том, что показанные видеоролики, возможно, демонстрируют американские образцы разработок новейших летательных аппаратов (всего было зарегистрировано 18 таких случаев), представляет собой «хитрую форму» вероятной будущей демонстрации подобного рода летательных «сверхтехнологий» с фирменным знаком Made in America.

Владимир Васильев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (890) за 20 июля 2021 года