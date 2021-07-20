Российские и белорусские учения – закономерная реакция на демонстрацию силы США и НАТО в Европе

Все военные учения от оперативного уровня и выше, помимо учебных, исследовательских и других целей, всегда имеют, как минимум, еще одну цель – демонстрация силы.

Именно этим сейчас занимаются те, кого уже давно с легкой руки российского президента принято называть «наши западные партнеры», и примкнувшие к ним (или всеми силами стремящиеся примкнуть).

Не успели закончиться самые крупные за прошедшие 25 лет стратегические учения США и НАТО в Европе– «Defender Europe 21» (в них приняли участие около 30 тысяч человек), как в акваториях Черного и восточной части Средиземного морей развернулось учение «Sea Breeze 2021», которое оказалось самым масштабным, среди всех предыдущих«Sea Breeze», начиная с 1997 года.

В пределах Черного моря к нему привлекались 32 корабля (в т.ч. и подводные лодки) и до 100 боевых самолетов различных классов из состава тактической стратегической и морской авиации стран НАТО. От США в этом районе была развернута корабельная ударная группа в составе двух эсминцев типа «Орли Берк». В Средиземном море основу группировки сил на этом учении составила британская авианосная группа во главе с авианосцем «Куин Элизабет».

Если проанализировать данные из открытых источников о содержании только этих двух учений, характере практических действий и заявления политиков в период их подготовки и проведения, то можно сделать вывод, что большинство операций в рамках «Defender Europe 21» были наступательными. Сначала отработка вопросов развертывания в Европе войск, переброшенных из США, а затем их переход в наступление. В ходе маневров «Sea Breeze 2021» отрабатывалась классическая операция ОВМС НАТО по разгрому группировки флота противника в Черном и восточной части Средиземного морей. Понятно, что никаких других флотов, кроме одного, для борьбы с которыми надо решать задачи уничтожения надводных кораблей и подводных лодок, в этом регионе просто не существует.

Кроме того, по словам официального представителя минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, декларируемые как сугубо морские, «Sea Breeze 2021» далеко вышли за водные рубежи, включив в себя высадку морского десанта, а также действия сил спецопераций НАТО совместно с сухопутными войсками на территории Украины. «Конкретно – на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях», – заявил Игорь Конашенков.

А недавно на своей странице в «Facebook» генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что во Львовской области пройдут первые сухопутные учения «Три меча-2021» с участием военных из Литвы, Польши и США. Учения продлятся с 17 по 30 июля. В них примут участие более 1200 военнослужащих и свыше 200 боевых машин из стран НАТО. В ходе учений будут отрабатываться совместные маневры в полевых условиях, и они, конечно же, будут носить «исключительно оборонительный характер».

Весь этот пространственный размах натовских, американских и других многонациональных учений, по мнению организаторов этих мероприятий, должен продемонстрировать как России и ее стратегической союзнице Беларуси, так и населению Европейского союза непобедимую мощь объединенного контингента НАТО и партнеров, его доминирование в Европе, решительно предупредить оппонентов о готовности защищать интересы коллективного Запада всеми имеющимися у него средствами.

При этом руководство альянса немаловажную роль отводит внушению чувства безопасности (а кое-кому и безнаказанности) своим сателлитам, давно стонущим под гнетом «угрозы с Востока», и требующим защиты – в первую очередь в виде американских или натовских военных контингентов на своих территориях и ассигнований для «создания условий их функционирования».

В свою очередь, Россия и Беларусь не питают никаких иллюзий относительно того, кто же избран в качестве адресатов посылаемых НАТО таким образом сигналов.

Еще в марте 2021 г. руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в эфире канала «Россия 24»: «США продолжает переброску в Европу для учений «Defender Europe 21» сил и средств, они нацелены против России, инфраструктура наращивается, мы об этом заявляем».

Со стороны российского министра обороны Сергея Шойгу прозвучало, что «подобных предупреждений (как учения «Defender Europe 21») мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ».

Одним из подтверждений этих слов стала проверка боевой готовности вооруженных сил России, которую военное ведомство провело в марте-апреле нынешнего года. Она ознаменовала собой окончание зимнего периода обучения в армии и на флоте.

Сто тысяч войск, оперативно переброшенных в Западный и Южный военные округа, в том числе и из Центрального, 15 ракетных кораблей Каспийской флотилии, перешедших по Волго-Донскому каналу в Азовское и Черное моря, переход десантных кораблей Северного флота в Средиземное и Черное моря, боевые стрельбы в закрытых для иностранных кораблей зонах вблизи Крыма, полеты стратегических ракетоносцев в нейтральном воздушном пространстве, в том числе и недалеко от проводящихся натовских учений, предоставили все возможности для того, чтобы в Брюсселе и в Вашингтоне поняли все так, как надо.

По случайному совпадению (а по-другому просто и быть не может!), приблизительно в это же время (март-апрель) в белорусских вооруженных силах прошел второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности, которая проводилась по распоряжению министра обороны и под руководством начальника Генерального штаба.

В каждом оперативном командовании, среди прочих соединений и воинских частей, по тревоге были подняты по две механизированные бригады. Из запаса призывалось более тысячи военнообязанных, с длительного хранения снималось несколько десятков единиц техники.

Завершился второй этап проверки проведением ряда тактических учений со всеми воинскими формированиями, которые к ней привлекались. При этом одной из целей проверки было подтверждение необходимости развертывания по третьей механизированной бригаде в дополнение к двум уже имеющимся в каждом командовании.

22 апреля в российских вооруженных силах прошла активная фаза межвидового учения в Крыму, в которой было задействовано более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. В ходе учения с 40 самолетов Ил-76МД на полигоне «Опук» было десантировано свыше 2 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск и более 60 единиц военной техники.

18 мая состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС продолжительностью более пяти часов над нейтральными водами Черного моря в сопровождении истребителей Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа Российской Федерации.

То есть еще один намек Западу был дан более чем понятный. Но не поняли. Иначе не было бы столько помпезности в проведении «Sea Breeze 2021», а также британского эсминца «Defender» в российских территориальных водах.

В результате Россия была вынуждена усилить свою военно-морскую группировку в Черном море.

А что еще остается делать, если коллективный Запад перестал понимать интеллигентный язык дипломатии и предпочитает общаться, исповедуя примитивный принцип «кто сильнее, тот и прав»?

Николай Крылов