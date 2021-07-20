Forbes (США): сорван покров с нового российского истребителя — на нем буквально написано «невидимка»

На первый взгляд он имеет все признаки малозаметности: точеный нос, V-образные рулевые поверхности хвостового оперения и внутренние отсеки вооружения, помогающие рассеивать радиолокационную энергию. Больше всего в глаза бросается передний подфюзеляжный воздухозаборник. Но все это может быть макетом, считает автор.

В интернете появились фотографии нового российского истребителя-невидимки.

Сообщается, что одномоторный боевой самолет, который производитель "Сухой" назвал по-английски Checkmate ("разгром" или "шах и мат"), дебютирует на авиасалоне МАКС, который состоится на аэродроме Раменское в Московской области на следующей неделе.

На самых ранних изображениях Checkmate был покрыт брезентом. На фотографиях, появившихся в воскресенье, он уже без чехла. Это вполне может быть нелетающий макет. Но может, и летный прототип.

Как бы то ни было, теперь мы можем попытаться оценить конструкцию Checkmate.

На первый взгляд Checkmate имеет все признаки малозаметности: в том числе точеный нос и фюзеляж, V-образные рулевые поверхности хвостового оперения и внутренние отсеки вооружения - все это помогает рассеивать, а не напрямую отражать радиолокационную энергию.

Однако больше всего в глаза бросается передний подфюзеляжный воздухозаборник.

Такая конструкция, как у американских F-16, европейских Typhoon и китайских J-10, направляет воздух непосредственно к двигателю и может улучшить его характеристики при больших углах атаки по сравнению с самолетами со сложными боковыми воздухозаборниками.

Но есть обратная сторона. Входное отверстие воздухозаборника может потребовать различных заслонок и зазоров, чтобы замедлить сверхзвуковой поток воздуха до дозвуковой скорости. Реактивные двигатели с входящим сверхзвуковым потоком не справляются.

В то же время вариантов изгиба впускного канала, чтобы скрыть поверхность турбины, не так-то много. Это означает, что вражеские радары, смотря на истребитель в лоб, получат прямой обзор наиболее отражающего его узла.

Сообщается, однако, что консорциум Eurofighter все же нашел способ скрыть турбину на своих "Тайфунах". В 1990-х годах компания Lockheed Martin внедрила новую конструкцию воздухозаборника - безотводный воздухозаборник или DSI - с тщательно продуманными неровностями и выпуклостями и характерной формой.

Форма позволяет достичь двух целей: замедляет поступающий воздух и экранирует турбину. Кроме того, такая конструкция механически проста, поэтому может разительно снизить стоимость по сравнению с воздухозаборником более сложной конструкции, например, на американских F-15 и российских Су-27.

Основная проблема безотводного воздухозаборника в том, что он, по всей видимости, не позволит развивать скорость выше 2 Маха, тогда как сложные боковые воздухозаборники обеспечивают максимальную скорость выше этой границы.

Так что если вам нужен доступный, маневренный истребитель с характеристиками малозаметности, и вы при этом не против пожертвовать некоторой скоростью, такая конструкция воздухозаборника - разумное решение. Поэтому неудивительно, что для Checkmate, судя по всему, выбрали именно его.

В конце концов, вероятная задача "Сухого" - разработать истребитель-невидимку, который смогут себе позволить иностранные заказчики. Кроме того новинкой могут заинтересоваться и российские ВВС в дополнение к более крупным, малозаметным и, вероятно, очень дорогим Су-57.

При этом далеко не факт, что Checkmate готов к полету, - особенно если на МАКСе появится скорее макет, чем рабочий прототип. Большинство новых истребителей так и не идут в производство из-за проблем в разработке или недостатка платежеспособных заказчиков.

Добьется ли Checkmate, вопреки всем шансам, успеха и пойдет ли в производство, покажет только время.

Дэвид Экс (David Axe)