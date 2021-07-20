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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО

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Макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" сообщил, что в 2021 году заключил контракты на поставку авиационной техники и систем ПВО в другие страны на сумму около $4 млрд.

"В этом году Рособоронэкспорт уже подписал контрактных документов на сумму более 5 млрд долл., 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО", - заявил глава компании Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

Он сообщил, что в ходе форума МАКС-2021 "Рособоронэкспорт" планирует подписать совместные с АО "Технодинамика" программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и НИОКР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Технодинамика
Персоны
Михеев Александр
Проекты
МАКС-20XX
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2 комментария
№1
20.07.2021 03:26
Для сравнения.

https://www.kommersant.ru/doc/4465770
23.08.2020

«Рособоронэкспорт» за полгода подписал контракты на $5 млрд
...
Он уточнил, что речь идет о сотрудничестве с 68 странами. Кроме того, по его словам, до конца года планируется подписать контрактов на $13 млрд.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на заседании форума отметил, что спрос на российское оружие у иностранных заказчиков остается стабильно высоким. «По итогам прошлого года экспорт российской продукции военного назначения превысил $15 млрд. Портфель заказов держится в районе $50 млрд»,— сказал он.
...
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0
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№2
20.07.2021 07:16
Цитата, ID: 19550 сообщ. №1
Для сравнения.
Да лет 5-6 уже финансовые результаты экспорта не растут.
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