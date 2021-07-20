"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" сообщил, что в 2021 году заключил контракты на поставку авиационной техники и систем ПВО в другие страны на сумму около $4 млрд.

"В этом году Рособоронэкспорт уже подписал контрактных документов на сумму более 5 млрд долл., 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО", - заявил глава компании Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

Он сообщил, что в ходе форума МАКС-2021 "Рособоронэкспорт" планирует подписать совместные с АО "Технодинамика" программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и НИОКР.