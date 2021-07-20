Турция планирует переговоры с талибами о ситуации вокруг аэропорта Кабула - Эрдоган

Брюссель. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Анкара рассматривает вариант переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ) в связи с отказом талибов позволить турецкой стороне обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода военных США из Афганистана, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Будь на то воля Бога, мы увидим, что за переговоры у нас будут с "Талибаном", и увидим, куда эти переговоры нас приведут", - цитируют западные СМИ слова Эрдогана, сказанные журналистам в Стамбуле.

Он также осудил действия талибов в Афганистане и призвал их "прекратить оккупацию" этой страны.

В мае президенты США и Турции Джо Байден и Эрдоган достигли договоренности о том, что турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане. Затем, в середине июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.

Однако в свою очередь движение "Талибан" резко выступило против военного присутствия Турции в Афганистане. Лидеры талибов указывали, что "присутствие иностранных сил в Афганистане, независимо от названия страны, является агрессией, и к узурпаторам будут относиться на основании фетвы, которую дали полторы тысячи ученых Афганистана".

В 2020 году в Дохе США и "Талибан" подписали соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога.