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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" перестанет контролировать соцсети космонавтов - Рогозин

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Звездный городок (Московская область). 19 июля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" прекратит практику предварительной проверки информации, распространяемой космонавтами в соцсетях, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы сегодня договорились, что мы, со стороны "Роскосмоса", убираем фильтр контроля информации, которая идет от космонавтов", - сказал Рогозин.

По его словам, космонавты сами будут "обеспечивать для себя понимание тех рамок того, что нужно рассказывать людям". "Тем самым мы, возможно, сработаем на опережение наших конкурентов. Только Центр подготовки космонавтов выработает некий алгоритм. Со стороны "Роскосмоса" такого не будет", - подчеркнул Рогозин.

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