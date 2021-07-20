Отчет службы Конгресса показал, что США серьезно отстали от России по гиперзвуковому оружию

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. США обеспокоены из-за отставания от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия на несколько лет. Об этом пишет портал Military Watch со ссылкой на отчет Исследовательской службы Конгресса.

"Россия и Китай, вероятно, уже имеют в распоряжении гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, оснащенные ядерными боеголовками, тогда как США пока даже не приступили к разработке подобных программ", – говорится в документе.

Тем временем военный бюджет США предполагает направить 3,2 миллиарда долларов на одни только исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран, сообщает издание.

Кроме того, в отчете выражается сожаление по поводу отсутствия у Пентагона четко определенных задач по применению гиперзвукового оружия, что взывает сложности при его разработке.

В документе также приводятся слова бывшего руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Майкла Гриффина, который предупредил, что "Америка не обладает системами, представляющими угрозу России и Китаю, и не имеет защиты от их систем".