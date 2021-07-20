Отчет службы Конгресса показал, что США серьезно отстали от России по гиперзвуковому оружию

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. США обеспокоены из-за отставания от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия на несколько лет. Об этом пишет портал Military Watch со ссылкой на отчет Исследовательской службы Конгресса.
Тем временем военный бюджет США предполагает направить 3,2 миллиарда долларов на одни только исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран, сообщает издание.
Кроме того, в отчете выражается сожаление по поводу отсутствия у Пентагона четко определенных задач по применению гиперзвукового оружия, что взывает сложности при его разработке.
В документе также приводятся слова бывшего руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Майкла Гриффина, который предупредил, что "Америка не обладает системами, представляющими угрозу России и Китаю, и не имеет защиты от их систем".