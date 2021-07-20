Передача охраны кабульского аэропорта турецким, а не афганским военным вызывает в МИД РФ вопросы

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ выразили недоумение в связи с тем, что после вывода из Афганистана контингентов США и НАТО безопасность международного аэропорта Кабула будут обеспечивать турецкие, а не афганские военные.

"Турки это сделали по согласованию с американцами, а даже не с кабульской администрацией, это во-первых. Талибы (группировка запрещена в РФ, - "ИФ") однозначно сказали, что будут рассматривать любой остающийся натовский контингент как оккупанта, это два. Третье: нас удивляет, что неужели за 20 лет все это американо-натовское военное сообщество не подготовило 600 афганцев, чтобы они были в состоянии обеспечивать работу кабульского аэропорта, это большой вопрос", - сказал "Интерфаксу" в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В мае этого года президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о том, что турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане.

Позднее в июне глава Минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил готовность обеспечивать безопасность аэропорта Кабула при наличии соответствующих условий.

"При наличии соответствующих условий мы продолжим обеспечивать безопасность аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал министр, добавив, что "никакого решения по данному вопросу пока не принято".