Daily Mail (Великобритания): россияне гордо показывают на МАКС-2021 прототип новейшего легкого истребителя 5-го поколения

Британские читатели комментируют фото прототипа нового российского истребителя 5-го поколения под чехлом. Многие ехидно усматривают в его чертах сходство с F35. Однако трезвые голоса призывают: «Посмотрите его в действии, а потом ёрничайте!», «А вообще-то F35 – это копия старой российской платформы Як-141 еще 90-х годов!»

Госкорпорация "Ростех" опубликовала в YouTube видео, посвященное новому российскому истребителю-невидимке, который представят на авиасалоне МАКС-2021.

Впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины - компания "Сухой". Как сообщалось еще в конце мая, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой стелс-истребитель пятого поколения с одним двигателем. Самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.

Новый боевой самолет, аккуратно спрятанный под брезентовым чехлом, был сфотографирован во время буксировки на место стоянки на аэродроме в Жуковском под Москвой, где во вторник 20 июля открывается Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Открытие выставки посетит президент России Владимир Путин.

Название нового боевого самолета пока неизвестно, и подробной информации о его боевых возможностях и перспективах развертывания тоже пока нет.

Перспективный российский истребитель-невидимка, похоже, призван составить конкуренцию американскому истребителю F-35 Lightning II, который поступил на вооружение в 2015 году. Россия надеется в конечном итоге предложить новый самолет зарубежным заказчикам.

Госкорпорация "Ростех", в которую входят российские авиастроители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), заявила, что эта "принципиально новая боевая машина" будет представлена 20 июля на Московском авиасалоне.

Комментарии читателей DM

Hedeby

Это совсем не копия F-35.

NO2ID2020

Мне не терпится увидеть, что они там спрятали под брезентом. Особенно внешние технические решения.

Tribal_Wave

Высмеивать русских - это большая ошибка. Они способны сконструировать и построить весьма эффективные аппараты!

casaloco

Этим фото русские набивают себе паблисити. Но я не удивлюсь, если они станут продавать этот небольшой легкий истребитель в десятки стран, включая страну-члена НАТО Турцию, которой США отказали в поставке F-35.

Nixliberalis

Ну что, выглядит как "Рапторский Путинский"!

Robert0903

Единственная реальная угроза для нас - это Китай! И не потому, что у них технологии лучше. А потому, что у них бесконечный человеческий ресурс и никакой морали!

As I see it 1960

Да это тот же F-35, но только сделанный из чугуна вместо композитных полимерных материалов!

WhatOnEarthIsGoingOn

Под брезентом выглядит совсем как F-35!

DrySandofaBeach

А ты подожди, пока снимут брезент и покажут самолет в действии, тогда и говори!

Crustapenny

"Явная копия F-35". Давайте-давайте, смейтесь на русскими. А они таскают наши разработки и насыщают их своими идеями и техническими решениями. Так и надо экономить государственные деньги и ресурсы!

V bat one

Конечно похож на F-35. Я вам сейчас открою страшную тайну. А знаете, на кого похож F-35? На старую российскую разработку еще ельцинских времен - на Як-141! Так-то вот!

High-Flyer

Да, внешне похож. Но технические решения получше. Подумайте только о том, что у этого самолета круговой вектор тяги. А у F-35 только вверх-вниз. Ну и кто при этом победит в бою, как вы думаете?

Vivelo

Вам нужно немного менее стандартно мыслить. В России все дешевле, и это нивелирует цифры. Например, США могут заплатить 10 долларов за солдатский паек, а Россия - 1 доллар. Топливо, материалы, заработная плата и все, о чем вы можете подумать. Все намного дешевле. Они получают такую же производительность примерно за десятую часть стоимости. Сравнивать по долларовым расходам Запад -это просто услаждать западную толпу. А еще их мотивация. Вы обнаружите, что русские больше жертвуют временем и деньгами, чтобы защитить свою родину. Военные на Западе начинают рыдать, когда они не могут получить сигнал Wi-Fi для загрузки в социальные сети.

Meady83

Люди здесь издеваются над русскими, но помнят ли они, что австралийцы чуть не вышли из программы F35, потому что в компьютерном симуляционном бою российский истребитель 5-го поколения разбил F35 в пух и прах!

Daibhi_Leeds

Кстати, прекратите называть Путина коммунистом. Он такой же реакционный консерватор, как и большинство читателей Daily Mail.

Olderbutnonethewiser

Что вы привязались к внешнему виду нового русского истребителя?! Ведь конструкторы везде пользуются одними формулами и продувают свои модели в одинаковых аэродинамических трубах. Поэтому внешне они все становятся похожими. Вся суть во внутренней начинке. А некоторые детали указывают на то, что новый российский истребитель новее уже порядком устаревшего F-35. Один только круговой вектор тяги, поворачивающийся на 360 градусов! У американского истребителя этого нет и в помине. Уверен, русские еще много чего придумали нового!

Dave Smith

Американская модель X35 и русская Як-141 были двумя идентичными тестовыми платформами, когда Lockheed подписывал сделку с новым российским правительством еще в 90-е годы.

Так что это еще вопрос: кто у кого что копировал!

TheSkunkyMonk

Самолет еще под брезентом. Не виден даже его вектор тяги. А он у СУ - самый современный! И уж если по правде - то хвост совсем не похож на F-35. Вот и все!

tom mix

Давайте посмотрим самолет в действии. Что-то мне подсказывает, что он обойдет наш старенький F-35. Вот будет шок у всех тех, кто так скоропалительно изничтожает новый русский истребитель. Как бы нам не стало от него плохо!

Henry_S

Не забывайте простой факт: компании Lockheed понадобилось 20 лет, чтобы довести до ума и поставить на крыло этот наш хваленый F-35. Так что подождите смеяться над русскими!

Mr. Trollington

К сожалению, Россия сейчас - это единственная по-настоящему независимая страна в Европе. Все остальные - американские марионетки! Россия - это другое. Большая и сильная!