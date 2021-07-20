АПЛ «Князь Владимир», «Вепрь» и «Орёл» заняли свои места на Большом Кронштадтском рейде

Как сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, - «новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орёл» заняли свои места в парадной линии статического показа на Большом Кронштадтском рейде. Все эти подводные лодки закреплены в назначенных точках акватории».

Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. Это, прежде всего, новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Отмечу, что впервые подводная лодка проекта «Борей-А» примет участие в Параде. Также, для участия в Главном военно-морском параде прибыли атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел». Все они совершили межфлотский переход с Севера на Балтику».

«Экипажи этих подводных лодок имеют высокий уровень подготовки и достойно представят Подводные силы ВМФ на 5-м Главном военно-морском параде. Акватория рейда Кронштадта полностью готова к Главному военно-морскому параду», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.