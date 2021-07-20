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АПЛ «Князь Владимир», «Вепрь» и «Орёл» заняли свои места на Большом Кронштадтском рейде

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, - «новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орёл» заняли свои места в парадной линии статического показа на Большом Кронштадтском рейде. Все эти подводные лодки закреплены в назначенных точках акватории».

Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. Это, прежде всего,  новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Отмечу, что впервые подводная лодка  проекта «Борей-А»  примет участие в Параде.  Также, для участия в Главном военно-морском параде прибыли  атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел».   Все они  совершили межфлотский переход с Севера на Балтику».

«Экипажи этих подводных лодок имеют высокий уровень подготовки и достойно представят Подводные силы ВМФ на 5-м Главном военно-морском параде. Акватория рейда Кронштадта полностью готова к Главному военно-морскому параду», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-157 Вепрь
Князь Владимир
Проекты
955 Борей
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