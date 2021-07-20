В рамках "Армии-2021" ВДВ проведут круглый стол по перспективам развития средств десантирования новых образцов ВВСТ

Десантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений "Защитники дружбы-2017" на полигоне Раевский в Краснодарском крае.

ЦАМТО, 19 июля. Повышение боевых возможностей ВДВ для оперативного выполнения задач по пресечению кризисных ситуаций предусматривается за счет развития и оснащения их современными вооружением военной и специальной техникой (ВВСТ).

За последние три года ВДВ успешно провели серию экспериментов по десантно-штурмовым действиям на вертолетах, в том числе на маневрах "Восток-2018", совместных стратегических учениях "Центр-2019" и "Кавказ-2020", где были апробированы различные виды вооружения, военной и специальной техники.

Немаловажным элементом учений стало также апробирование средств десантирования для данных типов новых образцов ВВСТ.

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2021", командование ВДВ организует работу круглого стола, который станет площадкой для обсуждения перспектив развития средств десантирования для новых образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск.

Актуальность проведения круглого стола обусловлена поступлением на вооружение ВДВ новых ВВСТ, совместной работой с промышленностью по модернизации существующих и разработке новых и перспективных образцов средств десантирования, а также проведением ряда работ по военно-научным исследованиям в области десантирования ВВСТ в ходе применения десантно-штурмовых соединений в условиях современных высокодинамичных военных конфликтов.

На единой площадке за круглым столом соберутся специалисты различных отраслей промышленности – разработчики, производители, ученые, эксплуатанты и заказчики. Такой формат диалога всегда дает максимальный эффект и широко используется в ВДВ.

Ожидается, что основным результатом работы круглого стола станет формирование единых подходов к разработке научно обоснованных требований к вооружению, военной и специальной технике десантно-штурмовых соединений нового типа, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.