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Интерфакс-АВН

Корабль Северного флота РФ провел успешную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" - Минобороны

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели очередное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

"В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"По данным объективного контроля, ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полета составила около 7-ми Махов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в Минобороны.

Военное ведомство сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков", в частности, в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" - один из самых современных кораблей ВМФ России. 23 апреля этого года Северный флот сообщил, что "Адмирал Горшков" в этом году завершит испытание гиперзвукового оружия. Корабли этого проекта станут первыми штатными носителями такого оружия, заявил флот.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРФ) запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

В декабре 2019 года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
СФ
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