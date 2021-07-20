Замглавы концерна "Алмаз-Антей": наши новые разработки — ответы на угрозы авиабезопасности

Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" представит на авиасалоне МАКС-2021 перспективные технические решения, которые станут ответом на потенциальные угрозы авиационной безопасности. Это созданные по военным технологиям беспилотники, инновационные средства радиотехнического оборудования и тренажеры с искусственным интеллектом для диспетчеров. О проблемах, связанных с несправедливыми санкциями и бескомпромиссной конкуренцией на международном рынке управления воздушным движением, об особенностях национальной охоты на ретрансляторы в Магадане и на Камчатке рассказал в интервью ТАСС заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

- Дмитрий Владимирович, осуществляет ли концерн трансфер своих военных технологий в гражданское русло? Что из продукции гражданского назначения разработано с применением технологий военной сферы?

- Практически все гражданское оборудование, которое сегодня работает в управлении воздушным движением, так или иначе разрабатывалось изначально для ВВС и ПВО. При этом оно получило новое развитие в рамках задач, стоящих перед гражданской авиацией. Гражданские системы менее устойчивы к внешнему воздействию, чем боевые, но зато более надежны, способны работать круглосуточно и непрерывно. Концерн создает для гражданского сектора перспективную высокотехнологичную продукцию.

Одним из ярких примеров трансфера военных технологий в гражданскую тематику является радиолокационно-оптический комплекс обнаружения малоразмерных целей ROSC-1. Это диверсификация в чистом виде.

ROSC-1 Источник изображения: © Пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей"

По техническому заданию Воздушно-космических сил РФ НПО "Алмаз" был разработан, прошел все испытания и принят на вооружение радиолокационный комплекс обнаружения и противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БЛА) РЛК-МЦ "Валдай", на основе которого был создан радиолокационно-оптический комплекс ROSC-1. В гражданском варианте комплекс получил еще дополнительные функции, связанные с орнитологией. В ближайшее время он будет испытываться в аэропорту Самары. По их результатам будут приняты решения, которые позволят Минтрансу России и Росавиации применять этот комплекс для обнаружения беспилотников и оценки орнитологической остановки в районе аэродрома.

- Какие новые системы для систем управления воздушным движением (УВД) создаются вами в настоящее время?

​​​​​​​- Давно известно, что в авиации революционные решения весьма опасны. Создание абсолютно новых систем - это большая редкость. Здесь должно идти постепенное и нормальное развитие. И тем, кто когда-то принимал радикальные решения, часто приходилось откатываться назад. Когда мы говорим о совершенствовании существующей техники, мы, как правило, имеем в виду эволюцию. Например, радиолокационные и навигационные комплексы развиваются в основном в плане надежности, точностных характеристик, развития программного обеспечения по обработке целей, автоматизации управления для работы без участия человека.

Наиболее динамично развиваются в нашей стране системы организации воздушного движения (АС ОрВД). Они по меркам сегодняшнего дня в достаточной степени совершенны, соответствуют всем стандартам и рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Евроконтроля (Европейской организация по безопасности воздушной навигации). Здесь все улучшения направлены в основном на развитие автоматизации. Продолжим работать над совершенствованием человеко-машинного интерфейса, надежности работы системы, защиты информации, циркулирующей в АС ОрВД, от постороннего вмешательства

В прошлом году вступила в силу новая структура воздушного пространства над Москвой. Эта новая схема воздушного движения позволила развести потоки воздушных судов, помочь диспетчерам при таком интенсивном воздушном движении принимать взвешенные и своевременные решения. В этой части все системы ОрВД совершенствуются, так будет происходить и в дальнейшем.

- Какие новинки в сфере УВД будут представлены на МАКС-2021? Кто целевая аудитория этих разработок?

- Концерн представит на авиасалоне ответы на некие вызовы времени. В разное время в авиации происходили критические и трагические авиационные события, которые сегодня мы могли бы предотвратить с помощью наших современных технических средств. Это наши собственные разработки, они перспективны и высокоинтеллектуальны. Будем считать это нашей попыткой нейтрализовать какие-то потенциальные вызовы и угрозы безопасности.

Концерн покажет абсолютно новый и надежный радиолокатор обзора летного поля с очень приличными техническими характеристиками. Мы поставляем радиолокатор и саму систему обработки информации, которая позволяет качественно улучшить обеспечение безопасности наземного движения. Эта высокоинтеллектуальная система позволяет видеть не только на земле, но и на небольшой высоте при взлетах воздушных судов и при их заходах на посадку, а также все возможные препятствия, будь то человек, машина или собака.

На салоне состоится также презентация нашего нового РЛК - недавно разработанного компактного метеолокатора, который устанавливается на аэродромах. Это небольшое по размеру устройство также способно внести довольно внушительный вклад в безопасность полетов.

Кроме того, будет показана автоматизированная система разработки ВНИИРА, которая в прошлом году была поставлена в аэропорт Липецка. Аналогичная система, но увеличенная по составу рабочих мест диспетчеров, принята на эксплуатацию в мае этого года в Минском центре УВД Республики Беларусь. Представим и новые тренажеры, оборудование для аэродромных вышек и навигационные средства.

- Как вы оцениваете уровень конкуренции в сфере производства оборудования УВД на внешнем рынке?

- Конкуренция в сфере систем УВД на внешнем рынке всегда была высокой и в дальнейшем, по всей видимости, будет только увеличиваться. Наши системы и средства ОрВД ничем не хуже зарубежных, а во многом даже лучше. Особенно с точки зрения цены, климатики и тех условий, в которых им приходится функционировать.

На мой взгляд, в условиях дальнейшей эскалации конкуренции мы должны ориентироваться прежде всего на ближайшее зарубежье. Надо признать, что страны СНГ уже успели далеко уйти от российского оборудования УВД. Мы, конечно, продолжаем поставлять некоторым бывшим советским республикам отдельные технические устройства и системы, но это мизер по сравнению с тем объемом продукции, который поступает к ним из США, Испании, Франции и даже Китая. Эти страны сегодня довольно дерзко демпингуют для того, чтобы окончательно завоевать рынок

В рамках МАКС планируется встреча с делегацией Казахстана. Концерн устроит презентацию проектов по модернизации системы ОрВД республики. Есть контакты с белорусскими коллегами, мы периодически с ними встречаемся.

- Не возникает ли каких-либо проблем с созданием систем УВД из-за применяемых в отношении России санкций?

- Возникает. Несмотря на то что наши системы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к таким системам по всему миру, мы никак не можем прорваться на рынки высокотехнологичных стран. Там есть свои производители, и ими успешно созданы определенные ограничения. Крайне сложно поставлять автоматизированные системы в страны Европы. Хотя, конечно же, исключения есть. Отдельные подсистемы: радиолокаторы, средства навигации, средства связи - они тоже поставляются. А вот системы в целом, как правило, нет.

На сегодняшний день у нас имеется большой проект по Египту. Радиолокационное оборудование и средства связи туда поставляет наше дочернее предприятие НПО "Алмаз", а средства автоматизации - предприятие "Азимут", входящее в кооперацию с нами. Отдельные средства поставляются в Азию и Африку. Неоднократно мы пытались пробиться на рынок Индии, но там все очень сложно и закрыто. Прочное присутствие там израильских, испанских, американских и французских фирм практически закрывает для нас эти региональные рынки. Лоббирование происходит на очень серьезном уровне. Наши системы не хуже их систем, а по ценам даже намного привлекательнее, но это пока ничего не меняет. Мы надеемся, что после подписания в Росавации некоторых соглашений по взаимному признанию сертификатов, это положение, может быть, как-то изменится. Если будут подписаны соглашения с американцами и европейцами, то, возможно, нам будет легче со своими сертификатами выходить на внешний рынок.

Что касается проблем с санкциями, они на нас тоже повлияли. Теперь все российские системы поставляются нами со специальным программным обеспечением российского производства. Это делается для того, чтобы не допустить вмешательства в системы двойного назначения, какими являются системы ОрВД.

Указ президента 2008 года о назначении концерна основным поставщиком систем ОрВД в стране предполагал, что все программное обеспечение должно быть российского производства. На сегодняшний день это требование полностью соблюдается. Сейчас идет подготовка к испытаниям отечественных процессоров для техники ОрВД. Пока вынуждены использовать отдельные элементы импортного производства, но непременно будем переходить на российские.

- Ведется ли у вас разработка и создание систем, которые могли бы управлять воздушным движением беспилотников?

- Развитие системы управления дронами идет по какому-то особому революционному пути, хотя на самом деле такой подход чреват определенными проблемами. На мой взгляд, существующие системы АС ОрВД необходимо обязательно дорабатывать до возможности управления дронами. К этой теме успели подключиться множество организаций, не имеющих никакого опыта в вопросах управления воздушным движением. Опасно разделять систему управления дронами с системой управления воздушным движением. При этом центр управления воздушным движением - это ведь объект двойного назначения, который взаимодействует с органами ПВО. Все заявки на использование воздушного движения должны проходить через единый центр.

На данный момент и Совет безопасности, и Совет Федерации уделяют большое внимание вопросам единого управления как дронами, так и всеми остальными участниками воздушного движения, но единого понимания здесь пока что нет.

- Расскажите, пожалуйста, о работе концерна над беспилотником "Волк-18".

- Разработка ведется в рамках работ над комплексом обнаружения беспилотников ROSC-1 или РЛК МЦ. "Волк-18" - это такой беспилотник-перехватчик. Он может использовать специальные сети, которые набрасываются на другие беспилотники. Его предназначение - наименее летальными и опасными средствами обеспечить ликвидацию других аппаратов. При этом он практически невидим для других БЛА.

"Волк-18" Источник изображения: © Пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей"

На сегодняшний день эта система проходит испытания. Разумеется, концерн занимается не только им, имеются у нас разработки и для военных. Мы планируем эту систему применять именно для гражданских аэропортов, скоро "Волк-18" будет испытываться в Самаре. Защита аэропортов от беспилотников-нарушителей сейчас не столько техническая, сколько юридическая. Эти вопросы находятся на стыке компетенции различных ведомств. И пока непонятно, кто должен принимать решения по применению таких систем перехвата. Необходимо подготовить соответствующие нормативные документы.

- Как самая главная компания в стране, которая занимается разработкой систем управления воздушным движением, вы также создаете и тренажеры для диспетчеров. Расскажите об этой сфере вашей деятельности.

- Да, мы разрабатываем современные тренажеры, на которых проходят обучение диспетчеры. Как правило, они полностью копируют системы, которые ставятся в тех или иных регионах, для того чтобы диспетчер мог отработать ситуации на индикаторах, аналогичных тем, на которых ему предстоит работать. Тренажеры разделяются на два типа: это "вышки" - тренажеры для командно-диспетчерского пункта, они достаточно специфичные - полный обзор 360 градусов, который позволяет диспетчеру руководить движением на летном поле, на взлете и посадке.

И есть тренажеры автоматизированных систем организации воздушного движения. Это районные центры, аэродромные центры ОрВД. Все эти тренажеры делаются кооперацией нашего концерна. Кто производит сам автоматизированные системы, тот и производит тренажеры. НПО "Алмаз" готовит оборудование АС ОрВД "Топаз" и тренажеры к нему. "Азимут" делает свои тренажеры для вышки и для центров ОрВД. ВНИИРА создает тренажеры для систем планирования. И есть еще фирма НИТА, которая также занимается подобными системами. Четыре производителя систем - четыре производителя тренажеров. И все производят системы на очень высоком уровне.

- Используются ли в этих тренажерах системы с применением искусственного интеллекта?

- Во всех автоматизированных системах, которые применяются в России, присутствуют элементы искусственного интеллекта. В новейших системах, которые создавались для укрупненных центров ОрВД, уровень искусственного интеллекта очень высок. Искусственный разум предвидит ситуацию, подсказывает решения диспетчеру, предупреждает об опасных сближениях. Причем это происходит не только на кратковременных интервалах, а уже на этапах планирования. Так что все это применяется и на тренажерах, ибо они являются точной копией самих систем ОрВД.

- Дмитрий Владимирович, вы представляли Россию в ICAO, как считаете, чья система организации воздушного движения лучше? Европейская, организованная по принципу зональной навигации, или наша?

- Система зональной навигации - это скорее технико-организационный термин. Система организации воздушного движения в Европе и у нас приблизительно одинаковая. По уровню автоматизации наша система абсолютно ничем не хуже, а во многом, как я уже говорил выше, даже превосходит существующие системы и в Европе, и в Америке.

Технические средства, как радиолокационные, так и навигационные, находятся на одном уровне, но вы посмотрите, что такое Европа и что такое Россия? Вот в прошлом году мы сдали якутский центр ОрВД, который обслуживает 4 млн кв. км. Это по размерам практически вся Европа. Но при этом энергетическая инфраструктура, инфраструктура связи у нас заметно отстает от европейской. Конечно, в Европе могут позволить себе поставить радиолокатор, просто оградив его красивым заборчиком. У нас такой вариант невозможен

Было время, когда американцы ставили у нас ретрансляторы в Магадане и на Камчатке, которые позволяли увеличивать дальность действия станций УКВ диапазона. Эти ретрансляторы ставились в вандалоустойчивом исполнении на высоких магаданских сопках. И вот представьте, даже такие неприступные устройства пытались вскрыть! Оставить без присмотра оборудование у нас невозможно. А как сравнить работу диспетчера в районе Копенгагена и в районе Тикси? В Дании он обслуживает 100 самолетов, а у нас на Тикси - один. Но при этом условия работы и жизни там совершенно разные. Вот в Гренландии ничего не стоит, по побережью бродят одни пограничники, а локаторы там только военные, а не для целей УВД. Мы же вынуждены устанавливать ретрансляторы и другое оборудование у себя в таких глухих местах в том числе и для того, чтобы обеспечить полеты, например, по кроссполярным трассам. Конечно, это большие затраты, но при этом мы успешно выполняем свои обязательства перед международным сообществом.

- Как идет работа по выполнению программы укрупнения центров единой системы организации воздушного движения?

- Программа укрупнения центров ОВД по формуле - из 118 в 12 и плюс три практически уже выполнена. Всего укрупненных центров сегодня уже 10, плюс создано три особых центра. Переоснащение оборудованием ОрВД произошло на более чем двухстах аэродромах. Особый центр был создан в Петропавловске-Камчатском и в Калининграде. И в Крыму создан такой же особый центр. В этом году, надеюсь, сдадим укрупненный центр ОрВД в Санкт-Петербурге. Предстоит также работа по переоснащению единственного центра, который пока функционирует с иностранной системой, - это Ростов-на-Дону. Она была поставлена там давно и сейчас просто вырабатывает свой ресурс. В следующем году обязательно заменим ее на отечественную.

В Крыму нами оснащается аэродром совместного базирования Бельбек. В этом году с "Газпромом" заключен контракт по оборудованию аэродрома Левашово в Санкт-Петербурге, и через два года там появится новый аэропортовый комплекс.

Система ОрВД в России - это система двойного назначения, и она должна четко взаимодействовать с военными. Здесь надо понимать, как правильно создавать такие системы, в том числе и с точки зрения запрета доступа туда всевозможных "заинтересованных" лиц. Считаю, что мы создаем устойчивую, надежную систему. Опыт концерна в создании современных систем и средств ОрВД и ПВО позволяет решать все поставленные руководством страны задачи.