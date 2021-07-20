В России разработан уникальный противогаз - бронешлем

В России создан опытный образец комплексного средства защиты головы военнослужащего. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в этом устройстве операторами 11-й научной роты РХБЗ реализовано техническое решение, представляющее из себя два низкопрофильных фильтрующе­поглощающих элемента, размещающихся снаружи корпуса шлема в области щек, в которых в качестве поглотителя паров токсичных химикатов применен слой модифицированного активного угля.

В систему очистки воздуха входят два микроэлектровентилятора, обеспечивающих просасывание воздуха через ФПС и создание избыточного давления в подшлемном пространстве.

В разработанном опытном образце механическое воздействие на голову значительно ниже, чем в противогазах.

Кроме того, использование в КСЗГ микроэлектровентиляторов обеспечивает подпор в подшлемном пространстве, обдув защитного стекла и отсутствие сопротивления дыханию.

Для дополнительной герметизации подшлемного пространства в разработанном образце применена пелерина из полиамидной ткани с сорбирующим слоем и двумя клапанами избыточного давления, расположенная по линии обтюрации вокруг подбородка военнослужащего.

В настоящее время получен патент Российской Федерации на полезную модель "Устройство для защиты органов дыхания и головы "Противогаз­бронешлем".

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