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Стало известно о планах США по строительству базы слежения за Россией в космосе

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Источник изображения: Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Власти США планируют построить специальную разведывательную базу, чтобы следить за действиями России и Китая в космосе. Об этом стало известно Sky News.

Как отмечается, новый объект появится на территории Великобритании — в Шотландии или южной части Англии. Известно, что на базе будет установлено оборудование, которое способно распознавать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров.

В общей сложности Вашингтон планирует возвести три радиолокационные базы по всему миру: помимо Великобритании, их могут разместить в Австралии и в американском штате Техас. Ожидается, что первый объект планируется сдать в эксплуатацию уже к 2025 году.

«Это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите», — уточнил телеканалу американский подполковник Джек Уокер (Jack Walker).

В свою очередь главный маршал авиации Королевских военно-воздушных сил Великобритании Майк Вигстон (Mike Wigston) пояснил, что уже сейчас Россия и Китай разрабатывают некие системы, которые могут представлять серьезную угрозу для спутников гражданского назначения. В частности, по его словам, речь идет о наземных лазерных установках, из которых может быть нанесен удар по целям в космосе, а также о спутниках, которые намеренно вторгаются на орбиту других аппаратов.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
Россия
США
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