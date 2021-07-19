The Guardian (Великобритания): космическая гонка началась снова — но кто в ней победит?

Спустя полвека после полета первого человека в космос он стал более доступным и многолюдным. Сегодня космические программы реализуют около 72 стран, множество проектов у частных компаний. Некоторые эксперты считают, что американцам помощь России «больше не нужна». Кто будет главной космической державой?

Лю Бомин (Liu Boming) окинул взглядом головокружительный пейзаж. Вокруг него простиралась черная как смоль безбрежность космоса. Внизу была Земля. "Ух ты, - воскликнул он, смеясь. - Здесь очень красиво". За следующие семь часов Лю со своим коллегой Тан Хунбо (Tang Hongbo) совершили второй выход китайского экипажа в открытый космос с помощью гигантского дистанционного манипулятора.

Завершив миссию, два тайконавта - китайских космонавта - вернулись на следующие три месяца в свой "дом" - на новую китайскую космическую станцию. Основной модуль станции, названной "Тяньгун" (Tiangong), что означает "небесный дворец", был запущен в апреле. "Будут еще выходы в открытый космос. Станция будет и дальше расширяться", - сказал Лю.

Тем временем китайский марсоход проводил исследования на Марсе. На видео показано, как движущийся аппарат катится по каменистой поверхности. Слышен даже звук - жуткий механический скрежет. С момента посадки в мае марсоход "Чжужун" (Zhurong) осуществляет поиск следов, указывающих на возможность того, что на Марсе когда-то существовала жизнь. Ответа пока нет - на данный момент аппарат преодолел чуть более 410 метров.

Китай является всего лишь второй страной после США, которая высадила на поверхность красной планеты марсоход и управляет его работой. Бешеный темп реализации программы, запущенной недавно Национальным космическим управлением Китая (CNSA), напоминает о холодной войне, когда Москва и Вашингтон были сверхдержавами- соперницами, которые изо всех сил старались отправить первого человека в космос и высадиться на Луну.

Прошло полвека, и космос стал доступным. Он менее связан с идеологией и гораздо более многолюден. Космические программы реализуют около 72 стран, включая Индию, Бразилию, Японию, Канаду, Южную Корею и ОАЭ. Активно работает и Европейское космическое агентство, при этом Великобритания занимает второе место в мире после США по количеству частных космических стартапов.

Кроме того, космос сегодня в высшей степени коммерциализован. В воскресенье Ричард Брэнсон (Richard Branson) совершил суборбитальный космический полет на своем пассажирском ракетоплане "Верджин Галактик" (Virgin Galactic) и вернулся на Землю. Во вторник коллега Брэнсона, миллиардер и основатель компании "Амазон" (Amazon) Джефф Безос (Jeff Bezos), должен отправиться в полет на своем собственном многоразовом корабле "Нью Шепард" (New Shepard), построенном принадлежащей ему компанией "Блу Ориджин" (Blue Origin), который будет запущен из западного Техаса.

Все более важную роль в освоении космоса играют негосударственные структуры. Корабли, построенные компанией Илона Маска (Elon Musk) "СпейсЭкс" (SpaceX), не раз совершали полеты на Международную космическую станцию (МКС), а с прошлого года они перевозят людей, а также грузы. Позже в этом году Маск должен отправить на орбиту свой собственный гражданский экипаж, хотя сам он не полетит.

Несмотря на это, в космосе все еще отражается напряженность, существующая на Земле. "Астрополитика является продолжением терраполитики", - говорит Марк Хилборн (Mark Hilborne), преподаватель кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона. Там, наверху, позволено все, добавляет он. "Управление космосом - процесс несколько запутанный, неясный. Законов мало, и они очень старые. Они написаны не для добычи полезных ископаемых на астероидах и не для того времени, когда компании доминируют".

Самая большая угроза превосходству США в космосе исходит не от России (наследницы новаторской космической программы Советского Союза, которая запустила спутник "Спутник" и отправила в космос первого человека в лице Юрия Гагарина), а от Китая.

В 2011 году Конгресс запретил американским ученым сотрудничать с Пекином. Америку пугает шпионаж в научной сфере. Тайконавтам запрещено посещать МКС, которая за последние 20 лет принимала астронавтов из 19 стран. Будущее МКС после 2028 года остается неопределенным. Однако не исключено, что в условиях растущей конкуренции со стороны Китая работа на станции будет расширена.

В апреле этого года в своем ежегодном докладе по оценке угроз сотрудники Аппарата директора национальной разведки США (DNI) назвали Китай "практически равным конкурентом", стремящимся достичь глобальной мощи. Авторы доклада предупреждают: "Пекин стремится соответствовать или превзойти возможности США в космосе, чтобы получить преимущества в военном, экономическом и репутационном планах, превзойдя то, что было достигнуто Вашингтоном благодаря лидерству в космосе".

Администрация Байдена подозревает, что китайские спутники используются в не гражданских целях. Народно-освободительная армия Китая интегрирует разведывательные и навигационные данные в системы военного командования и управления, говорится в докладе. "Спутники изначально имеют двойное назначение. Между ними не существует такого же различия, как между истребителем F15 и пассажирским самолетом 737", - говорит Хилборн.

Как только в следующем году Китай завершит строительство космической станции Тяньгун, он, скорее всего, пригласит зарубежных космонавтов принять участие в миссиях. Одна цель - создать новые альянсы мягкой силы. В Пекине говорят, что интерес со стороны других стран огромен. Создание станции на низкой околоземной орбите является частью амбициозной стратегии развития не на земле, а в космосе. Это что-то вроде инициативы "Один пояс, один путь" для реализации в космосе.

По словам Аланны Кроликовски (Alanna Krolikowski), доцента Университета науки и техники Миссури, в настоящее время в освоении космоса наблюдается "бифуркация", разделение на два лагеря. В одном формирующемся лагере находятся государства во главе с Китаем и Россией, многие из которых авторитарны, а в другом - демократические страны и страны-"единомышленницы", объединенные под руководством США.

Россия традиционно тесно сотрудничала с американцами, даже когда отношения на земле были натянутыми. Сейчас она сближается с Пекином. В марте Китай и Россия объявили о планах совместного строительства международной лунной исследовательской станции. Соглашение подписано в то время, когда правительство Владимира Путина оказывается все в большей изоляции и подвергается западным санкциям. В июне Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин возобновили договор о дружбе. Москва по необходимости сближается с Пекином в период растущей биполярности между США и Китаем.

Эти соперничающие геополитические группировки сражаются за знакомую гористую поверхность - Луну. В 2019 году китайский ровер приземлился на ее обратной стороне - впервые. В настоящее время Китай планирует миссию на южный полюс Луны, чтобы создать роботизированную исследовательскую станцию и, в конечном итоге, лунную базу, на которой будет периодически работать экипаж.

Тем временем в НАСА заявили, что к 2024 году намерены отправить на Луну женщину и цветного человека. Для разработки посадочного модуля была привлечена компания "СпейсЭкс". Как говорят в НАСА, возобновление полетов на Луну - после того, как в декабре 1972 года последний астронавт, коммандер экипажа Юджин Сернан (Eugene Cernan), попрощался с Луной - станет важной подготовительной стадий в создании промежуточного пункта для окончательного "гигантского скачка" - отправки астронавтов на Марс.

Аланна Кроликовски скептически относится к тому, что Китай быстро обгонит США и станет ведущей космической страной в мире. "Многое из того, что делает Китай, является ответом на то, что делалось в рамках космических программ времен холодной войны в 1960-1970 годы", - говорит она. По ее словам, недавние исследовательские достижения Пекина в одинаковой степени связаны с научными открытиями и с национальной гордостью.

Но здесь и несомненное желание Пекина наверстать упущенное, добавляет она. "Китайские власти разработали или планирует программы или миссии во всех основных областях, будь то полеты на Марс, создание мегасозвездий телекоммуникационных спутников или исследование астероидов. Нет ни одной области космической деятельности, в которой бы они не участвовали".

"Мы видим укрепление отношений между Россией и Китаем, - говорит Аланна Кроликовски. - В 1950-е годы Советский Союз оказывал Пекину различную техническую помощь. Однако с 1990-х годов руководство российской космической отрасли на протяжении длительного времени испытывало нехватку финансирования, и отрасль переживала застой. Теперь Китай предоставляет ему новые возможности".

Россия готова извлекать выгоду из совместного несения расходов, а Китай получает доступ к накопленному за долгие годы техническому опыту России и наработкам. По крайней мере, такова теория. "Я скептически отношусь к тому, что этот совместный космический проект осуществится в ближайшее время", - говорит Александр Габуев, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги. Он называет эти две страны "технонационалистическими". По его словам, в прежних соглашениях по разработке вертолетов и широкофюзеляжных самолетов фактически ничего достигнуто не было.

Кремль был ключевым партнером в управлении и снабжении МКС. После того, как была свернута программа "Спейс Шаттл" (Space Shuttle), американские астронавты для полетов на станцию использовали российские ракеты "Союз" и вылетали с космодрома в Казахстане. Но эта эпоха, похоже, подходит к концу, поскольку на рынок приходят частные компании, такие как "СпейсЭкс". "Я предполагаю, что российско-американские отношения ухудшатся, - говорит Габуев, добавляя, что американцам помощь России "больше не нужна".

Российскую государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" обвинили в том, что ее больше интересует политика, чем космические исследования. В прошлом месяце издание "Новая газета" сообщило, что исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам, бывший космонавт Сергей Крикалев, был снят с должности. Очевидно, что совершенное им "преступление" - несогласие с официальным решением о съемках фильма на российском сегменте МКС.

В фильме "Вызов" рассказывается о женщине-хирурге, оперирующей космонавта в космосе. Фильм поддерживает и финансирует "Роскосмос". В нем снимается Юлия Пересильд, которая в октябре должна отправиться в космос вместе с режиссером Климом Шипенко. Время запуска корабля со съемочной группой, похоже, выбрано таким образом, чтобы превзойти Тома Круза (Tom Cruise), который должен снимать свой собственный фильм на борту МКС вместе с режиссером Дугом Лайманом (Doug Liman).

Сергей Крикалев, который провел в космосе более 800 дней и находился на орбите, когда распался СССР, предположительно, сказал главе "Роскомоса" Дмитрию Рогозину о нецелесообразности съемок фильма. Рогозин, сопродюсер фильма, призвал Запад отменить санкции в обмен на сотрудничество России в космических проектах. Однако Путин, босс Рогозина, похоже, не очень интересуется другими планетами, и сегодня его больше заботит природа и климатический кризис.

"Космос - это одна из сфер, которая традиционно выходит за рамки политики. Космическая станция "Мир″ работала в период напряженности в отношениях между Востоком и Западом. Это было символическое сотрудничество. Будет ли это продолжаться в будущем, на самом деле, является спорным вопросом, - говорит Хилборн. - США очень остро реагируют на то, что происходит в космосе".

Большинство наблюдателей считают, что США останутся самой выдающейся космической державой в мире благодаря своему инновационному и процветающему частному сектору. Государственная программа Китая советского образца выглядит менее гибкой. Несмотря на амбициозные темпы и миллиарды, потраченные Пекином, неясно, когда астронавт вновь полетит на Луну - и полетит ли вообще. Может быть, в 2030-е годы? Будут ли эти люди американцами или китайцами? Или из третьей страны?

Вполне возможно, что первый человек, который вновь дерзнет и полетит на Луну, не просто представляет какую-то страну или держит в руках флаг какой-то страны. Более вероятно, что эти люди выйдут из лунного посадочного модуля в скафандрах с логотипом компании "СпейсЭкс" на спине, что станет гигантским скачком не только для человечества, но и для галактического маркетинга.

Люк Хардинг (Luke Harding)