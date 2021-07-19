Правительство РФ разрешило "Энергомашу" вести переговоры о контракте на поставку РД-181М в США

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ одобрило ведение переговоров между "НПО Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД-181М в ракете-носителе Antares.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров между акционерным обществом "НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко" и компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" (Соединенные Штаты Америки) о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД181М в ракете-носителе "Антарес", используемой для доставки грузов на Международную космическую станцию и запусков научно-исследовательских и коммерческих космических аппаратов", - говорится в документе.

Там отмечается, что заключение контракта возможно в случае урегулирования между "Роскосмосом" и Минобороны РФ вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, разработки согласованных с американской компанией мер по охране российских технологий, а также получения от американской стороны гарантий, что ракеты-носители Antares с двигателями не будут использоваться для запуска полезных нагрузок военного назначения.

Госкорпорации "Роскосмос", Минобороны РФ, ФСБ России и ФСТЭК России поручено осуществлять контроль за соблюдением организацией при проведении переговоров и реализации контракта законодательства в области экспортного контроля, "в том числе за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия".

В декабре прошлого года сообщалось, что "Энергомаш" планирует в 2021 году передать в США не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.