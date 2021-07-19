Компания "ВПК" повышает зарплаты работникам - гендиректор

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Руководство "Военно-промышленной компании" (ВПК) приняло решение об увеличении на 15% заработной платы линейным производственным руководителям - начальникам цехов, их заместителям, начальникам участков и мастерам АО "Арзамасский машиностроительный завод", сообщил "Интерфаксу" в пятницу генеральный директор ООО "ВПК" Александр Красовицкий.

"В ближайшее время планируем провести повышение заработной платы и на других предприятиях, входящих в периметр управления нашей компании. Средства для реализации программы компания берет за счёт внедрения бережливого производства, сокращения издержек и повышения производительности", - сказал Красовицкий.

Он отметил, что на протяжении последних шести лет руководство "ВПК" "поэтапно реализует мероприятия повышения мотивации сотрудников нашей компании, решая таким образом и производственные, и кадровые проблемы".

Повышение заработной платы производится в рамках программы повышения мотивации ключевых работников в выполнении производственных заданий, их закрепления на предприятиях. Это также способствует повышению качества производимой продукции и росту эффективности производства. "Кроме того, данная мера позволит обеспечить скорейшее замещение имеющихся вакансий мастеров", - подчеркнул Карасовицкий.

Он сообщил, что в начале июля была повышена заработная плата всем рабочим АО "Завод корпусов".