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Интерфакс-АВН

Компания "ВПК" повышает зарплаты работникам - гендиректор

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Александр Красовицкий
Александр Красовицкий.
Источник изображения: Пресс-служба "Военно-промышленной компании"

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Руководство "Военно-промышленной компании" (ВПК) приняло решение об увеличении на 15% заработной платы линейным производственным руководителям - начальникам цехов, их заместителям, начальникам участков и мастерам АО "Арзамасский машиностроительный завод", сообщил "Интерфаксу" в пятницу генеральный директор ООО "ВПК" Александр Красовицкий.

"В ближайшее время планируем провести повышение заработной платы и на других предприятиях, входящих в периметр управления нашей компании. Средства для реализации программы компания берет за счёт внедрения бережливого производства, сокращения издержек и повышения производительности", - сказал Красовицкий.

Он отметил, что на протяжении последних шести лет руководство "ВПК" "поэтапно реализует мероприятия повышения мотивации сотрудников нашей компании, решая таким образом и производственные, и кадровые проблемы".

Повышение заработной платы производится в рамках программы повышения мотивации ключевых работников в выполнении производственных заданий, их закрепления на предприятиях. Это также способствует повышению качества производимой продукции и росту эффективности производства. "Кроме того, данная мера позволит обеспечить скорейшее замещение имеющихся вакансий мастеров", - подчеркнул Карасовицкий.

Он сообщил, что в начале июля была повышена заработная плата всем рабочим АО "Завод корпусов".

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Страны
Россия
Компании
АМЗ
ВПК ООО
Проекты
Бережливое производство
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