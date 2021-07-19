В Кремле считают "вполне объяснимым" решение Минобороны предложить военнослужащим изучить статью Путина

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - В Кремле назвали "вполне объяснимым" решение руководства Минобороны включить статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в перечень обязательных для изучения документов в рамках военно-политической подготовки.

Ранее РБК со ссылкой на источники в Минобороны сообщило, что статья Путина включена в список обязательной литературы для изучения российскими военнослужащими.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не в курсе такого решения руководства Минобороны, но в то же время оценил его как "совершенно естественное".