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Интерфакс-АВН

В Кремле считают "вполне объяснимым" решение Минобороны предложить военнослужащим изучить статью Путина

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - В Кремле назвали "вполне объяснимым" решение руководства Минобороны включить статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в перечень обязательных для изучения документов в рамках военно-политической подготовки.

Ранее РБК со ссылкой на источники в Минобороны сообщило, что статья Путина включена в список обязательной литературы для изучения российскими военнослужащими.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не в курсе такого решения руководства Минобороны, но в то же время оценил его как "совершенно естественное".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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