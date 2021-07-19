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ТАСС

Более 4 тыс. военнослужащих стран ШОС примут участие в учениях "Мирная миссия - 2021"

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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Болат Шайхинов

Учения пройдут с 11 по 25 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Более 4 тыс. военнослужащих стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут задействованы в совместных антитеррористических командно-штабных учениях "Мирная миссия - 2021", которые пройдут в Оренбурге в сентябре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее в Оренбурге состоялся завершающий раунд консультаций по вопросам организации учений. В нем приняли участие делегаты из семи зарубежных стран и России и провели рекогносцировку мест практических действий.

"Более 4 тыс. военнослужащих примут участие в совместном военном антитеррористическом командно-штабном учении (СВАКШУ) государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021", которое пройдет на полигоне Донгуз в Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Согласно итоговому протоколу, учения пройдут с 11 по 25 сентября 2021 года. Военнослужащие Китайской Народной Республики и Республики Казахстан на учениях будут использовать свою военную технику, представители других государств получат технику от российской стороны.

Уточняется, что в учениях будет задействована авиация ЦВО, в частности вертолеты Ми-8, самолеты-разведчики Су-24МР, истребители бомбардировщики Су-34 и военно-транспортные самолеты Ил-76.

СВАКШУ "Мирная миссия - 2021" пройдет в сентябре на территории ЦВО на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Во время учения военнослужащим предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск (сил) государств - членов ШОС.

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