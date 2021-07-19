На МАКС-21 «Алмаз – Антей» представит образцы продукции и военного назначения

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит продукцию гражданского и военного назначения на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, который пройдёт в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

«Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами «Волк-18», радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников "ROSC-1", мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор «ДМРЛ-3», радиолокационная станция (РЛС) обзора лётного поля Х-диапазона «Алькор», широкозонная и аэродромная многопозиционная система наблюдения, оборудование автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В)», - сказано в сообщении пресс-службы концерна.

В частности, «ROSC-1» решает задачи по обнаружению, сопровождению различных видов БПЛА и противодействию им с использованием средств радиоэлектронного управления и перспективных БПЛА-перехватчиков, а также оценивает орнитологическую обстановку в прилегающих к аэродромам районах, информирует пресс-служба.

На выставочных площадках будут представлены действующие и перспективные образцы продукции гражданского, двойного и военного назначения. В составе единой экспозиции свои достижения продемонстрируют 14 дочерних обществ холдинга.

Также в сообщении отмечается, что основная композиция стенда концерна на МАКС-2021 будет посвящена продукции гражданского и двойного назначения, особой роли холдинга как системного интегратора по модернизации аэронавигационной системы России, в том числе организации воздушного движения (ОрВД), модернизации и автоматизации процессов радиотехнологического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, метеорологического обеспечения полётов.