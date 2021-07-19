Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" в начале 2022 года завершит госиспытания - "Ростех"

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Легкий танк "Спрут-СДМ1" в 2022 году завершит цикл государственных испытаний, сообщили в госкорпорации "Ростех" в пятницу.

"Цикл госиспытаний планируется завершить в начале 2022 года", - сообщили в "Ростехе".

Там заявили, что в рамках первого этапа морских испытаний машина показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря.

"Изделие доказало свою работоспособность в условиях высоких температур, теперь ему предстоит выдержать эксплуатацию в условиях холода. Кроме того, продолжаются ходовые испытания "Спрут-СДМ1", - сообщил "Ростех"

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев заявил, что "Спрут" создается для Воздушно-десантных войск России, но заинтересует и иностранных заказчиков.

"В первую очередь, мы ориентируемся на рынки Индии, Азии, Ближнего Востока", - заявил Оздоев, чьи слова привела пресс-служба госкорпорации.

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 мм, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.