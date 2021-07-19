Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит продукцию гражданского и военного назначения на МАКС-2021

ЦАМТО, 16 июля. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

На выставочных площадках будут представлены действующие и перспективные образцы продукции гражданского, двойного и военного назначения. В павильоне D9 в составе единой экспозиции свои достижения продемонстрируют 14 дочерних обществ холдинга.

Основная композиция стенда Концерна на МАКС-2021 будет посвящена продукции гражданского и двойного назначения, особой роли холдинга как системного интегратора по модернизации аэронавигационной системы России, в том числе организации воздушного движения (ОрВД), модернизации и автоматизации процессов радиотехнологического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, метеорологического обеспечения полетов. Гости авиасалона ознакомятся с инновационными разработками Концерна в области навигации и наблюдения, связи, аэронавигационной информации и обеспечения безопасности, а также бортовыми системами, взаимодействующими с системами и средствами ОрВД и тренажерными комплексами управления воздушным движением.

Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами "Волк-18", радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников "ROSC-1", мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор "ДМРЛ-3", радиолокационная станция (РЛС) обзора летного поля Х-диапазона "Алькор", широкозональная и аэродромная многопозиционная система наблюдения, оборудование автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В).

"ROSC-1" решает задачи по обнаружению, сопровождению различных видов БЛА и противодействию им с использованием средств радиоэлектронного управления и перспективных БЛА-перехватчиков, а также оценивает орнитологическую обстановку в прилегающих к аэродромам районах.

Представленный мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор трехсантиметрового диапазона "ДМРЛ-3" с возможностью работы в режиме двойной поляризации обеспечивает построение карт верхней границы облачности горизонтальных и вертикальных сечений радиолокационных параметров метеообъектов.

Твердотельный радиолокатор "Алькор" служит для контроля и управления движением воздушных судов, спецавтотранспорта, технических средств и других объектов, находящихся на аэродроме. Он работает как в автономном режиме с выдачей информации на рабочее место диспетчера, так и в составе систем управления наземным движением и контроля за ним (A-SMGCS), которые решают задачи по увеличению пропускной способности аэропортов и обеспечению безопасности наземного движения. Радиолокатор "Алькор" уже показал высокую эффективность в крупнейшем московском аэропорту Шереметьево.

Посетители МАКС-2021 смогут увидеть работу комплекса средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения (КСА НКАД) "Вега", который, принимая информацию от указанных выше источников, обеспечивает автоматизированный контроль и наблюдение за находящимися на аэродроме объектами, формирует и выдает информацию диспетчерскому и инженерному составу службы движения для обеспечения безопасного передвижения объектов в зоне аэродрома. В настоящее время КСА НКАД "Вега" в рамках импортозамещения уже оснащены 24 аэропорта России, в том числе крупнейшие – Шереметьево и Внуково.

Кроме того, в экспозиции Концерна будет представлено автоматизированное рабочее место диспетчера "АРМ-Д" из состава комплекса средств автоматизации управления воздушным движением "СИНТЕЗ-А2".

Все вышеуказанные системы и средства ОрВД при их использовании позволяют обеспечить главное: безопасное авиационно-транспортное сообщение в небе и на земле, избежать опасных ситуаций с воздушными судами, не раз возникавших за последнее время как в России, так и за ее пределами.

Продукция военного назначения Концерна будет представлена моделями средств ПВО большой дальности – зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" и "Антей-4000"; средней дальности – ЗРС "Витязь" и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг", а также ЗРК малой дальности "Тор", "Оса-АКМ1" и зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК) "Тунгуска-М1".

На открытой выставочной площадке будут представлены натурные образцы боевой машины ЗРК "Тор-Э2" с зенитными управляемыми ракетами 9М338КЭ; зенитный ракетный модуль (ЗРМ) 9М334Д из состава ЗРК "Тор-М2КМ"; автономный тренажер 9Ф678Э командира и оператора боевых машин ЗРК "Тор-Э2"; комплект средств пакетирования 9Ю18Э с ракетами 9М338КЭ из состава ЗРК "Тор-Э2"; универсальный мишенный комплекс 9Ф6021Э "Адъютант". На МАКС-2021 представители Концерна планируют провести ряд деловых встреч и переговоров. Специалисты холдинга примут участие в ряде тематических треков и панельных дискуссий в рамках деловой программы мероприятия.

"Несколько лет назад руководством страны перед Концерном была поставлена задача стратегической важности – перевод Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации на отечественное оборудование и программное обеспечение", – сообщил в преддверии МАКС-2021 генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков. Он напомнил, что "Алмаз-Антей" является головным исполнителем Программы модернизации ЕС ОрВД России. "Значительная часть мероприятий по этой задаче Концерном успешно выполнена: с 2008 года с нашим участием в России было модернизировано более 200 аэродромов, создано десять укрупненных центров управления воздушным движением и три особых центра – в Калининграде, на Камчатке и в Крыму. Все это реализовано российскими производителями, с использованием российского специального программного обеспечения", – констатировал Ян Новиков.

Глава холдинга отметил, что в 2020 году Концерн завершил масштабный проект по переоснащению Якутского укрупненного центра: контролируемое этим центром воздушное пространство превышает 4 миллиона квадратных километров. В текущем году планируется сдать в эксплуатацию новый укрупненный центр ОрВД в Санкт-Петербурге.

"Нам есть, что показать гостям и участникам МАКС-2021, – каждый посетитель нашей экспозиции сможет наглядно убедиться, что продукция Концерна в сфере организации воздушного движения способна на равных конкурировать с лучшими аналогами на мировом рынке", – рассказал генеральный директор.

В свою очередь, заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий сообщил, что специалисты холдинга представят посетителям выставки различные варианты технического оснащения и модернизации объектов, осуществляющих контроль воздушного движения в России. "В частности, будут продемонстрированы конкретные достижения по реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года по реконструкции и техническому перевооружению систем и средств организации воздушного движения, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи", – отметил он.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входит свыше 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тыс. человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

Справочно:

"Алмаз-Антей" – основной производитель и системный интегратор системы ОрВД Российской Федерации. Концерн в кооперации с другими отечественными предприятиями производит практически всю номенклатуру, необходимую для оснащения объектов ОрВД. Предприятия, входящие в состав Концерна, поставили и внедрили как в России, так и в зарубежных странах сотни радиолокационных средств и систем, а также оснастили ряд центров управления воздушным движением средствами наблюдения, связи и автоматизации ОрВД гражданской авиации.

В частности, Концерн создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства во время проведения Саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани, Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

В 2020 году АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" совместно с ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" и предприятиями промышленности завершили один из крупнейших проектов по оснащению Якутского укрупненного центра автоматизированной системой организации воздушного движения "Топаз ОВД". Торжественное открытие Якутского укрупненного центра состоялось 7 декабря 2020 года. Контролируемое центром воздушное пространство составляет более 4 млн. кв. км. На очереди – запуск нового укрупненного центра единой системы (ЕС) ОрВД России в Санкт-Петербурге, а также переоснащение укрупненного центра (ЕС) ОрВД в Ростове-на-Дону отечественной системой управления воздушным движением, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".