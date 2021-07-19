Зенитчики ЮВО в Чечне уничтожили ударную беспилотную авиацию противника с применением ЗРК "Тор-М2"

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" во время учений Кантемировской танковой дивизии на территории полигона "Головеньки" в Московской области.

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Зенитчики мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне уничтожили ударную беспилотную авиацию условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М2 совершили 50-километровый марш, во время передвижения военнослужащие плотным огнем из стрелкового оружия отразили атаку диверсантов условного противника", - говорится в сообщении.

Личный состав расчетов ЗРК "Тор-М2" отработал заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей.

В учении приняли участие свыше 250 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.