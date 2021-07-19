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Интерфакс-АВН

США отправят в Гаити морпехов только для защиты американского посольства - Байден

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Американские морпехи на учениях
Американские морпехи на учениях.
Источник изображения: marinecorpstimes.com

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Вопрос отправки американских военных в Гаити пока не стоит, США намерены отправить в страну морских пехотинцев для защиты своего посольства, заявил президент США Джо Байден.

"Мы посылаем только американских морских пехотинцев в наше посольство, чтобы убедиться, что они (дипломаты - ИФ) в безопасности и вообще все в порядке. Но идея отправки американских вооруженных сил в Гаити на данный момент не стоит на повестке дня", - заявил Байден в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее сообщалось, что после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза гаитянские власти обратились к Вашингтону с просьбой направить группу военных для оказания помощи в защите инфраструктурных объектов.

Американские чиновники из министерств юстиции, внутренней безопасности, госдепа, а также совета национальной безопасности Белого дома в воскресенье отправились на Гаити, чтобы помочь в расследовании убийства Моиза.

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Страны
Гаити
Германия
США
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