Секретный доклад Конгрессу: американский флот разложен «воук-идеями» и неспособен победить в войне с Китаем (Daily Mail, Великобритания)

Секретный доклад о боеготовности американского флота констатирует: его боеготовность стремительно снижается. Насаждаемые в нем идеи либерализма и толерантности ухудшают боевую подготовку и моральный дух моряков. Недостаточно финансирование. ВМФ США не сможет победить Китай в случае начала конфликта между ними.

По заказу Конгресса США два высокопоставленных американских военных - генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты Роберт Шмидл и контр-адмирал Марк Монтгомери (оба в отставке) подготовили доклад о состоянии надводных сил ВМС США (в тему доклада не входили подводный флот и морская авиация).

Причина подготовки такого доклада - ряд трагических происшествий на американском флоте, случившихся за последние несколько лет. Это пожары, столкновения с гражданскими судами и другими военными кораблями, гибель моряков, сдача двух малых боевых кораблей Ирану и т.п.

Генерал-лейтенант Шмидл и контр-адмирал Монтгомери были уполномочены провести широкие опросы личного состава американского военного флота для того, чтобы установить причины происшествий и нынешнее реальное положение дел в ВМФ США.

Результаты работы авторов доклада потрясли членов Конгресса. Они сводились к следующим основным положениям:

- В американском военном флоте все больше укореняется тенденция, когда приоритет отдается идеологической обработке личного состава в соответствии с вновь принятой в армии США концепции "воук" (воук - политический термин обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и гендерной терпимости, политкорректности и т.д. - прим. ред.), а не боевой подготовке;

- Многие офицеры указывают на укрепляющуюся порочную практику, когда формальная отчетность ставится выше реальной проверки боеготовности кораблей и соединений;

- Опрошенные составителями доклада военные говорили о недофинансировании надводных сил США;

- Многие негативно оценивали уровень лидерства и тактической подготовки высших руководителей военно-морских сил США и их "параноидальную" боязнь критики со стороны прессы;

- Целый ряд старших морских офицеров и военнослужащих Корпуса морской пехоты США заявили о том, что "таким положением дел на флоте" Америка не может рассчитывать одержать победу над военно-морскими силами Китая.

Авторы провели многочасовые интервью с 77 действующими и отставными старшими офицерами ВМФ, предложив им анонимность в обмен на то, чтобы они поделились проблемами, которые им неудобно или невозможно поднимать перед командованием.

Одним из ключевых вопросов, поднятых офицерами, опрошенными в ходе обследования, было беспокойство по поводу того, что руководители американского ВМФ тратят гораздо больше времени на обучение личного состава различного рода концепциям и методикам идеологического, расового, гендерного и этнического разнообразия и терпимости, а также политкорректности, чем на боевую подготовку и отработку ключевых оперативных навыков.

"Иногда мне кажется, что нас больше волнует, достаточно ли у нас офицеров по вопросам гендерного и расового разнообразия и терпимости, чем то, выживем ли мы в бою с китайским флотом", - сетовал один лейтенант, который в настоящее время находится на действительной службе.

"Небоевые учебные программы потребляют ресурсы ВМФ, засоряют нашу информационную базу, создают административные трясины и монополизируют драгоценное время обучения. Отягощая моряков не связанным с боевой подготовкой административным бременем, руководители ВМС рискуют отправить их в бой менее подготовленными и менее сосредоточенными, чем их противник", - говорится в докладе.

Опрошенные составителями доклада офицеры жаловались на то, что руководство ВМФ "параноидально относится к любым негативным выступлениям в прессе и старается всячески задобрить СМИ".

"[Адмиралы] должны вести нас в бой, но они прячутся в окопах с первого критического замечания в Military.com и Military Times, - сказал один офицер разведки. - Получается, что всем рулят репортеры, а не мы".

В докладе говорится, что, по мнению опрошенных составителями моряков и морских пехотинцев, американские ВМС плохо подготовлены к крупному конфликту с Китаем

В докладе делается вывод: "Крупный конфликт в 21-м веке, вероятнее всего, разыграется в основном на военно-морских театрах военных действий. В отличие от последней крупной войны с участием надводного флота, которая завершилась 76 лет назад, такой конфликт, скорее всего, будет развиваться быстро и не даст значительного времени для организационного обучения, когда он начнется".

"Если в систему боевой подготовки наших военно-морских сил и в концепцию его приоритетов, в том числе в улучшение финансирования и материально-технического снабжения не будут внесены кардинальные изменения, американский ВМФ рискует проиграть следующий крупный военно-морской конфликт".

Комментарии читателей The Daily Mail

Johnny2Thumbs

Я вынужден со всем этим согласиться. Я сам являюсь ветераном военно-морского флота и просто поражен, во что он у нас сейчас превратился. Все эти либеральные "воук-штучки" не имеют права существования в вооруженных силах.

ecaterinacristina

Это все в стиле этих дурацких демократов! Они стараются предотвратить ждущее их когда-нибудь восстание и пытаются залезть со своими гнилыми идеями даже в самую изначально консервативную среду - в армию!

GrouchyOldGuy

Все это неудивительно! Большинство из тех ребят, с которыми я когда-то плавал, и кто еще продолжает служить в американском флоте, жалуются смешным учебным программам, которые занимаются чем угодно, но только не боевой подготовкой! И как результат - массовые конфликты, увольнения, списания на берег и разочарование личного состава!

gerald_rogan

Это все наследие военной политики Обамы. Все свои 8 лет он носился с этими своими воук-идеями: либеральность, толерантность, гендерное и этническое равенство вместо компетентности, военной подготовки и опыта. Вот мы теперь и пожинаем плоды этого!

Bret5

Иран, Китай, Россия и Талибан смотрят на все это с изумлением. То-то Меркель и Макрон начали соображать, что для защиты Евросоюза ему нужна собственная армия.

Miniver Cheevy

Нас мало, но мы в тельняшках! И в "Воуке"!

VALadyLovesDM

С Соединенными Штатами покончено. Это была хорошая гонка. Между демократами, республиканцами и "воуком". Эта троица разрушает Штаты всеми возможными способами. Нам уже из этого уровня разрушения, наверное, не выбраться!

Steve Zissou

Наш главнокомандующий Байден явно подвергает смертельному риску национальную безопасность США. Его нужно срочно подвергнуть импичменту по 25-й поправке!

DaveyWavey3

Они поставят другую марионетку на его место. Нужно сбросить силой всю нынешнюю администрацию. Точка!

ImYourHuckleberry5

Так кто же насаждает всю эту "воуковскую" ересь в наших вооруженных силах? Это О'Байден подобрал все после О'бамы! Вот в чем суть!

surrenderdorothy7

У меня чувство, как у утопленника: вся эта "воуковская" фигня в конце концов доведет нас до коммунистического переворота.

ImYourHuckleberry5

Ты на 100% прав. Наверное, у наших американских военных кораблей ощущения тоже, как у утопленников. Они когда-нибудь поднимут бунт в свою защиту!

Scott

Либералы разрушают все, к чему прикасаются.

yubamatt

Прежние моряки были патриотами. А нынешние - это "воук-анархисты". Прежние моряки не стали бы стрелять по американским гражданам. А эти новые "воуки", не колеблясь, откроют огонь по своим соотечественникам. Это то принципиальное изменение, которого добивались левые либералы. Армия теперь повернута внутри страны. Ничего мы не сделаем Китаю, когда он нападет на Тайвань. И Китай это прекрасно знает!

GeorgeKrantz

Отличный доклад. Но я сомневаюсь, что Байден что-нибудь предпримет в связи с ним. Примечательно, что величайшая военно-морская сила в мире пытается научить моряков "чутко относиться к нуждам других". Это противоположно тому, чему следует учить воюющих мужчин и женщин. Китай и Россия нас больше не боятся, поэтому сдерживание больше не является жизнеспособной стратегией. Наши враги чуют слабость, так что ожидайте действительно больших плохих новостей на международном фронте, на которые США не будут иметь убедительного ответа.

BosBob

Армия - это не объект для социальных и либеральных экспериментов. Она должна быть на 100% готова защитить нас с наименьшими потерями в достижении поставленных целей.

Jon Coole

В нашей стране - Соединенных Штатах - одновременно сошлись две страшные чумы. Обе они рукотворные. Одна родилась в биологической лаборатории. А вторая - в воспаленном мозгу людей. Названия им - covid-19 и "Воук". К сожалению, вакцину человечество изобрело только против одной из них.

JamesThompson63

Как большинство британцев, я люблю Америку и ее народ. И я очень уважаю ее смелых и отлично подготовленных военных. Однако левацкий либеральных режим, пришедший в Америке к власти, лишает американских военнослужащих возможности защитить свой народ от агрессивного военного усиления Пекинских диктаторов.

poppy

Так вот за что проголосовал 81 миллион американцев - за "воук" и слабую Америку!

Jimcoco

Когда мой сын начал служить в морской пехоте, его сразу же заставили подписать бумагу о признании трансгендеров, трансвеститов и прочей шушеры.

И что показательно: когда он начал стрелять из винтовки, бросать гранаты и обслуживать миномет, никто его никаких бумаг подписывать не заставлял.

Вам все понятно?!

Essabee

Я только что прочел книгу Нельсона Демилля (он пишет много правильных вещей), в которой содержится мысль о том, что американская армия настолько разложена всей это политкорректностью, что уже совсем не годится для настоящего дела. У меня создается впечатление, что этот популярный автор снова прав.

grayman77

Афганистан: мы провели там долгих 20 лет и ничего не добились. Вот вам первейшее доказательство того, что американская армия гниет изнутри. Мне больно это признавать. Наши генералы и адмиралы стали слабыми и излишне воук-озабоченными.

Кейт Гриффит (Keith Griffith)